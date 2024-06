Rozalén: "Todo el mundo espera de mí el punto social y más crítico"

Rozalén (Albacete, 1986) es una de las cantautoras más valoradas de la última década. Esta artista es conocida por combinar historias personales con sonidos de sus raíces y por su reivindicación social. En 2024 ha publicado El Abrazo, su sexto disco en el que ha creado un total de doce canciones, cada una de ellas dedicada a una emoción universal. Es un proyecto marcado por las muertes de su abuela y su padre, en el que tampoco faltan toques de folclores latinoamericanos, rumba, electrónica e incluso rap. La albaceteña llevará su gira, que también se llama El Abrazo, al Icónica Sevilla Fest el jueves 27 de junio, donde promete un espectáculo cargado de emoción y diversión.

Pregunta.Este año ha lanzado su sexto álbum de estudio, El Abrazo, ¿de qué trata este proyecto?

Respuesta.No sacaba un disco de canciones propias desde 2020, y al final, como cantautora que soy, os canto mi vida. Entonces en este disco, que el título es la muestra de afecto por excelencia, os narro lo que me ha pasado, que tiene todo mucho que ver con situaciones muy vitales que tienen que ver con amores y nostalgias. Hay dos líneas temáticas que son como diferentes maneras de decir te quiero, no solo a mi pareja, sino incluso a mi expareja, a mi sobrino, a amigos de toda la vida con la canción de Todo Sigue Igual.... Y luego hay otras canciones que son muy nostálgicas, la de Entonces es un viaje a mi infancia, en la canción Ceniza narro como la muerte de mi abuela en 2020, o la de Todo lo que Amaste, que va sobre la muerte repentina de mi padre. Yo siempre tengo la sensación de que todo el mundo espera de mí el punto social, más crítico. Tenía la duda de que ahora estuviera hablando de cosas tan emocionales... Una amiga hace poco me dijo, "¿habrá algo más reivindicativo ahora mismo, tal y como está el planeta, de reivindicar el abrazo?". Así que, más o menos, va por ahí.

P.Ha mencionado dos temas, Todo lo que Amaste y Ceniza, cuyo significado es muy personal por las vivencias y hechos a los que se refieren. ¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó para componer estas canciones?

R.Yo estudié Psicología, se nota mucho que yo uso terapia de choque para hacer canciones. Tras la muerte de mi padre llegué al punto de ponerme de su ropa, lo llené todo de velas, de sus fotos... Fue como, vamos a estar aquí este sentimiento y yo contigo hasta que salga todo esto. Es verdad que después de eso hubo un antes y un después en mi fase del duelo. Ahora encima la tengo que cantar en directo, y me cuesta no romperme al hacerlo. Pero bueno, ya me vais conociendo. A mi me gusta hablar de todo tipo de cosas. Y toca entender que la muerte y la tristeza forman parte del día a día.

P.¿Ha supuesto para usted una forma de terapia el componer esas canciones y externalizar su duelo?

R.Si, todo lo que hago con música es terapéutico. También cuando salgo al escenario o en el momento de composición es evidente, pero a la vez, me lo he pasado muy bien. Se nota el eclecticismo de ritmos musicales, he llegado incluso a rapear. Hay nostalgia, pero creo que hay muchísima alegría en el disco y cosas divertidísimas, electrónica, mucho latino, hay de todo... incluso puntos de folklore para no dejar de lado ese cariño a nuestras raíces. Y en los conciertos también se está respirando toda esa emoción.

P.El primer single de este disco fue Lo Tengo Claro, ¿por qué escogió ese tema como sencillo promocional?

R.Es un tema muy amable, es también un ritmo, inspirado en una champeta colombiana, incluye muchos guiños a Latinoamérica y en especial a Colombia. Y es una canción de amor, que es muy raro porque yo no acostumbro a hacer canciones de ese tipo. Cada vez me cuesta menos decir te quiero y tenía ganas de que fuera una de las canciones más amables la primera en salir. Es una canción muy romántica, pero sin ese romanticismo tóxico.

P.Tampoco falta la crítica social en este disco en Mis Infiernos, un tema junto con Kase.O y R de Rumba...

R.Es la canción que incluye una mayor crítica social, porque yo no entiendo el nivel de violencia gratuita al que estamos cada vez más expuestos, sin necesidad de ser un personaje público. Todos somos diana del odio. Estamos viendo imágenes insoportables. En el tema me refiero al Black Mirror en el que vivimos, de las redes sociales. Son tiempos difíciles para los optimistas como yo.

P.¿Faltan abrazos en nuestra sociedad?

R.Muchísimos, falta mucho diálogo y la palabra, que esa sí que es un arma poderosa. Falta mucho mirarnos a los ojos y estar más pendientes de lo que nos une, en lugar de lo que nos separa. Falta mucha humanidad.

P.Se le conoce por ser una artista reivindacita con diferentes causas sociales como el feminismo, ¿cree que esto le ha podido llegar a perjudicar?

R.Yo no entiendo las cosas de otra manera. Creo en un mundo mejor, en el que absolutamente todas y todos tengamos exactamente los mismos derechos y nadie nos humille ni nos trate de otra manera, ya sea por sexo, raza... Si hay alguien que me ha dejado de escuchar por eso, creo que no ha escuchado lo que estoy diciendo, o se ha quedado en la superficie.

P.¿Los artistas tienen una responsabilidad social?

R.Yo en particular, cada vez que opino de algo por supuesto creo que tengo una responsabilidad, como ciudadana. Además yo tengo un altavoz, y canto mi vida. Para mi es fundamental, pero entiendo que mucha gente no quiera meterse en muchas cosas. No lo comparto, porque yo personalmente hay cosas que si no las digo duermo peor, a pesar de la avalancha que luego me cae, pero es que antes que artista soy ciudadana. Estudié Psicología Social, no pensaba que fuera a ser artista. Entonces, también quiero que la gente que me escuche, aunque piense diferente a mí, que se quede con la parte que les sirva, pero que no me impida ser ciudadana.

P.En sus giras le acompaña una intérprete de signos, Beatriz Romero, ¿cómo surgió esta iniciativa?

R.Llevamos mucho tiempo juntas. Nos conocimos en Bolivia haciendo cooperación internacional. Aunque yo no tenía contacto con la comunidad sorda, cuando le conocí a ella me enamoré del lenguaje de signos. Tenemos mucha conexión y me encanta compartir protagonismo con ella, creo que es lo más innovador. No solo nuestras giras han sido inclusivas y accesibles, sino que ella está delante conmigo, es parte esencial del espectáculo. Es importante para la comunidad sorda, pero también creo que es necesario que todos nos acostumbremos a ver un intérprete, porque es como recordar que nuestra realidad no es la única.

P.¿Qué podemos esperar de su gira El Abrazo?

R.Llevamos sólo tres conciertos, y el nivel de emoción y diversión es enorme... Cada gira es mejor que la anterior, y creo que esta está siendo la más emocional de todas. Hay momentos muy fuertes, otros divertidísimos, hay un repaso de todos los discos. Es muy completo. Está siendo un vaciarse y volver a llenar.