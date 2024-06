Íñigo Quintero: “No me considero un músico cristiano”

Íñigo Quintero (A Coruña, 2001) saltó a la fama el año pasado. Sin anestesia. Los vídeos en redes sociales, con la canción Si no estás como banda sonora, se multiplicaron hasta catapultarlo al número uno de Spotify a nivel global. Un single en el que el artista habla de Dios, pero la letra es tan ambigua que él mismo tuvo que aclarar el destinatario. Un año después. ha empezado a dar entrevistas y conciertos. El próximo será en Rock in Rio Lisboa este domingo, 16 de junio, compartiendo cartel con Ed Sheeran, Scorpions o Evanescence el mismo fin de semana. El siguiente, 22 y 23 de junio, llegará el turno de superestrellas de la talla de Jonas Brothers, Macklemore, Aitana, Camila Cabello o Doja Cat.

–El suyo es un claro ejemplo de alcanzar la cima con un solo hit. ¿Estaba preparado para ello?

–Creo que es muy difícil estar preparado para algo así... Difícilmente alguien puede esperarlo y estar listo, aunque lo desee y trabaje por alcanzarlo. Procuro seguir con mi vida normal aunque lógicamente estoy muy agradecido y contento. Había lanzado muy pocas canciones hasta entonces y es cierto que Si no estás se ha convertido en un éxito global pero, afortunadamente, tengo otras canciones que la gente también escucha, aprecia y cuida mucho. Yo ni me lo esperaba, ni lo estaba, pero bueno, agradecido e intentando seguir con mi vida normal.

–Y ahora, viéndolo con más distancia, ¿ha sido fácil de asumir?

–Fácil no ha sido. Tiene su parte buena y su parte mala, pero me herepetido mucho a mí mismo que lo que hago Es solo música, de aquí el título del EP. Me va bien para mantener los pies en la tierra, tanto delante de las críticas como de los halagos.

–A pesar de haberse convertido en número uno global de Spotify ha mantenido los pies de plomo en cuanto a sacar singles de una manera compulsiva. ¿Es compatible con el modelo de consumo de música actual?

–Es lo que he necesitado y como me ha salido, sinceramente. Después de Si no estás me centré unos meses en asumir y entender qué había pasado, tomando cierta distancia y manteniéndome cerca de mi entorno más próximo. Componer me ha ayudado mucho también a enfocar la situación. Me ha servido de inspiración para el EP y para futuros temas.

"No me gusta ser el centro de atención ni me atrae la idea de ser famoso"

–Aunque muchos conocen Si no estás, pocos le ponen cara. ¿Por qué alejarse del foco mediático y de las redes?

–No me gusta ser el centro de atención ni me atrae la idea de ser famoso. Prefiero que se hagan famosas las canciones, no mi persona (Risas). En un primer momento, me alejé para asimilar la situación, y poco a poco me he ido acostumbrando a dar entrevistas y conciertos... y me voy sintiendo cómodo. Todo tiene su proceso.

–Ha afirmado que su gran éxito es una canción que escribe a Dios. ¿Por qué cree que la música cristiana está revolucionando el panorama, como sucede con su caso o con Hakuna?

–En mi caso no me considero un músico cristiano. Soy músico, y soy cristiano, pero son dos cosas independientes. Si no estás, en concreto, habla de Dios, pero eso no significa que todas mis canciones sean religiosas. Me inspiro también en cosas de mi día a día, mis vivencias y relaciones... como cualquier otro artista.

"En redes he visto todo tipo de interpretaciones de 'Si no estas'"

–Si no explica la temática podría dedicarse a una pareja o a un familiar. ¿Cree que su éxito radica precisamente en la ambigüedad o universalidad de la letra?

–Creo que gran parte de su éxito se debe a esto, sí. En las redes he visto todo tipo de interpretaciones, enfocado a parejas, amigos, familiares, espiritual... la verdad es que todas me parecen perfectas. Creo que la clave de las canciones que llegan a un gran número de personas tienen eso en común, que hablan de sentimientos de los que todos nos podemos sentir identificados.

–También ha lanzado el EP Es solo música. ¿Cómo ha sido el proceso de composición?

–Pues me fue muy bien centrarme en mí y en mi gente después de lo de Si no estás. Como decía, componer ha sido una manera de asentarlo todo. Sentía que tenía cosas que decir y la manera en la que me siento más cómodo es a través de la música. En el EP hay canciones que hablan de cómo he vivido estos últimos meses, y también alguna más divertida. Al final soy un chico de 22 años que estudia, sale con sus amigos y valora pasar tiempo con su gente y haciendo lo que le gusta. A veces las pequeñas cosas pueden ser una gran fuente de inspiración.

–¿Y por qué este título?

–Es solo música fue una frase que me dijo un buen amigo cuando empezó todo esto y yo le compartía mis pensamientos. La verdad es que me ayudó mucho a estar con los pies en la tierra. Es una manera de restarle importancia a todo lo hayan dicho de mí. Al final, sólo estoy haciendo música y ese sigue siendo mi objetivo.

–Estudia Psicología y Magisterio. ¿Cómo combina unos estudios con mantenerse la escena musical?

–No siempre es fácil. Al final los días tienen 24 horas y las semanas siete días... no se puede hacer más. Intento organizarme muy bien, confiar en mi equipo e ir adaptándome día a día.

–¿Con quién le gustaría compartir su primera colaboración y por qué?

–Me gustan muchos artistas y géneros... por decirte alguno, me haría especial ilusión Dani Fernández. Es un artista que admiro y escucho mucho.

–Va a participar en Rock in Rio Lisboa ¿Cómo encara su primer festival internacional y de esta envergadura?

–Con mucha ilusión. Tengo la suerte de tener una banda de músicos estupenda, con la que ya hemos hecho algunos conciertos de presentación por Europa, así que feliz y con muchas ganas. Sin duda, Rock in Rio es un gran referente para cualquier artista que imagina tocar allí algún día.