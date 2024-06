Aitana: "No me quiero poner un techo ni límites, simplemente quiero disfrutar de mi profesión"

Aitana (Barcelona, 1999) se ha coronado como una de las grandes estrellas del pop en España. Desde que comenzó su carrera musical en 2018, sólo conoce el éxito. Con tres discos de estudio lanzados, el último Alpha (que reúne sonidos pop con una vertiente más electrónica), esta artista de 24 años ha vivido una rápida expansión internacional.

En 2024, Aitana recorrerá España con una gira de festivales. En Andalucía, visita el Icónica Fest en Sevilla el 7 de junio o el Starlite de Marbella. Una agenda llena de espectáculos que además tendrá como colofón final dos conciertos en el Santiago Bernabéu los días 28 y 29 de diciembre, para los cuales ha vendido prácticamente todas las localidades. Además, durante la cuenta atrás para dar comienzo a esta gira, la artista ha lanzado los singles Akureyri, junto a Sebastián Yatra, y el último, Hermosa Casualidad, junto a Sen Senra.

Acaba de estrenar Hermosa Causalidad junto a Sen Senra, ¿cómo surge esta canción y por qué con él?

- A Sen Senra le empecé a seguir en 2020 y me gustó mucho su música. Me parece una persona demasiado creativa. Tiene un tema en el que sólo se escucha su voz, sin ningún instrumento detrás, que me inspiró a a hacer la canción de The Killers.

Es un artista con un género muy distinto al mío, más indie. Ha colaborado con artistas muy grandes y es muy respetado en la industria. Le conocí el año pasado en Bogotá, porque vino a mi concierto a verme. Estuvimos hablando un buen rato pero no surgió la idea de hacer una canción juntos, porque pensaba que él no querría. A partir de entonces nos intercambiamos mensajes con ideas de canciones, y en marzo me pasó Hermosa Casualidad. Me comentó que le gustaría que pusiera de mi parte en el tema y si me quería sumar.

- Recientemente lanzó otro tema junto a Sebastián Yatra, Akureyri, ¿cómo ha vivido la recepción del público?

- Akureyri es una balada y en el contexto que vive la industria musical, en los Top 50 de los países, incluido España, es muy complicado encontrar temas de ese género, porque lo que predomina es el reggaeton, que yo también lo escucho. Cuesta meter una balada en una lista de éxitos, y por eso me hace sentir orgullosa cómo ha ido funcionando Akureyri. Es un tema que la gente ha hecho suyo. Para mi es una de mis canciones favoritas de mi carrera.

- Su tercer disco, Alpha, vio la luz en septiembre. ¿Qué ha supuesto este proyecto para usted?

- De cada disco que he lanzado me siento muy orgullosa. En el primero, Spoiler, se notaba que tenía 18 años, era mi primer disco y no tenía un hilo conductor como tal. Quise probar diferentes variantes del pop. De ese álbum salieron temas como Vas A Quedarte. En el siguiente disco, 11 Razones, cambié el rumbo hacia algo más conceptual donde predominaba el pop-rock, que por aquella época ya no se estaba escuchando tanto.

Ya en Alpha quise seguir lo del hilo conceptual, pero con un tipo de género más distinto, un pop más electrónico y movido. Me apetecía hacer música que se pudiese bailar en una discoteca, sin que tuviera que ser reggaeton, porque no considero que sea buena haciendo música de ese tipo. Me he dado cuenta de que aunque yo vaya cambiando y evolucionando dentro de lo que es mi música, mis fans me van siguiendo en el camino y les va gustando los cambios de concepto y género. Para mi es un disco muy importante y divertido, porque aunque algunas letras a lo mejor son más de desamor, todas tienen una estructura divertida.

- Comenta que dentro de la vertiente pop, ha ido probando diferentes géneros. ¿Siente vértigo al salir de su zona de confort en la música?

- No, porque aunque varíe, yo siempre hago pop, aunque creo que no tengo una zona de confort como tal. Creo que además la gente me va conociendo. Sí que sentiría vértigo al cantar una saeta por ejemplo, porque no sé cantarlas. Ahí si que pensaría que a lo mejor me estaría metiendo en un lugar que no me corresponde.

Pero dentro de lo que es el pop, que es lo que he escuchado durante toda mi vida y que me hace estar tan cómoda, ir cambiando dentro de ese género no me da miedo. Me gusta mucho experimentarlo.

- ¿Quién es Aitana actualmente?

- Aitana es la misma que anteriormente y la misma que va a ser mañana. Día a día aprendo cosas nuevas y mejoro como persona, como mujer y como profesional. Cada día es un día nuevo de evolucionar, de experimentar y de crecer. Pero siempre he sido la misma. Me considero una persona muy normal, natural y espontánea. Me gusta hacer lo que me nace. A veces digo una cosa y después cambio y digo otra cosa. No me da miedo cambiar de opinión y crecer.

- Este verano recorrerá España con una gira de festivales. ¿Por qué se ha decantado por ese formato en lugar de hacer un tour propio?

- Siempre me han dado mucho miedo los festivales, aunque el año pasado hice tres en junio. Me hacía sentir insegura porque no sabía si la gente iba a ir a verme a mi realmente o les estaba "obligando" porque estaba en el cartel. Pero los tres festivales fueron increíbles y tengo un recuerdo muy bonito.

- El año pasado, en octubre, sí hice una gira propia en arenas por España. Pero sólo 8 o 9. Obviamente seguiré haciendo gira agrandando lo que es el tour de Alpha, porque es una gira que trabajamos un montón, con muchísimos ensayos. Yo quería seguir de gira con mi equipo y que la gente que se quedó sin verlo, pudiese venir. Por eso se nos ocurrió hacer festivales.

- Cerrará 2024 con dos conciertos en el Santiago Bernabéu, algo al alcance de pocos artistas. ¿Dónde cree que está su techo?

- No me quiero poner un techo, ni límites. Yo simplemente vivo y voy cumpliendo sueños. Lo que más quiero disfrutar es el trayecto y el camino hasta la meta, como en este caso es cantar en el Santiago Bernabéu. Obviamente está muy bien pero no quiero ir estresada, quiero disfrutar de los meses previos, los ensayos, de estar con mi equipo, mi familia... No preocuparme por la presión. Quiero disfrutar del camino y ya de lo que venga luego, bienvenido sea, pero siempre disfrutando del camino y de mi profesión.