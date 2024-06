Icónica Sevilla Fest 2024: artistas, horarios, fechas y entradas para los conciertos

El viernes 7 de junio comienza la cuarta edición del Icónica Fest. La Plaza de España de Sevilla volverá a vivir un mes lleno de música de la mano de artistas tanto nacionales como internacionales de todo tipo de géneros.

Este año, el cartel del Icónica Fest cuenta con 29 citas musicales en algo más de un mes. Entre los artistas que forman parte del cartel de este año destacan novedades como los grupos The Cult, Take That o Keane, así como artistas de la talla de Aitana, David Bisbal, Ricky Martin o Tom Jones.

Artistas de la IV edición del Icónica Sevilla Fest

Aitana: 7 de junio

Carl Cox, Chelina Manuhutu, Ida Engberg, Raúl Pacheco: 8 de junio

Melendi: 9 de junio

Jamie Cullum: 13 de junio

Raule, Marta Santos: 14 de junio

Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna, Bresh: 15 de junio

Marc Anthony: 16 de junio

Tom Jones: 19 de junio

Robe: 21 de junio

Bigsound Sevilla: 22 de junio

Boris Brejcha: 23 de junio

Maluma: 25 de junio

Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés: 26 de junio

Rozalén: 27 de junio

David Bisbal: 28 de junio

Kiko Veneno & Derby Motoreta’s Burrito Kachimba: 30 de junio

Ricky Martin: 3 de julio

Siempre Así: 4 de julio

WOS: 5 de julio

Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador: 6 de julio

Loreena Mckennitt: 7 de julio

Keane: 8 de julio

The Prodigy: 9 de julio

Carlos Vives: 10 de julio

The Cult: 11 de julio

Arcade Fire, Orbital, !!!(Chk Chk Chk): 12 de julio

Michael Bibi: 13 de julio

Manuel Turizo: 14 de julio

Take That: 16 de julio

Horario de los conciertos

Las puertas para acceder al recinto se abrirán todos los días de la programación a las 20:00 de la tarde, y los conciertos darán comienzo a partir de las 22:30.

Compra de entradas para los conciertos del Icónica Fest

Las entradas para asistir a los conciertos del Icónica Sevilla Fest se adquieren en la web oficial del festival. Los precios varían dependiendo del artista y la ubicación (front stage, pista, grada, palcos VIP...). También se pueden obtener físicamente en La Teatral de Sevilla.

Hay algunos conciertos en los que solo hay entradas para pista, mientras que otros disponen de asientos en grada o palcos. Los precios oscilan entre los 30 euros y los 160. De momento, la banda inglesa Keane es la única que ha colgado el cartel de que no hay billetes, para el resto de conciertos, sigue habiendo disponibilidad.

Las entradas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) y Personas con Discapacidad Sensorial (PDS) son gestionadas directamente por el equipo del festival a través del siguiente email: taquilla@iconicafest.com. La venta se realizará de forma personalizada para asegurar la correcta asignación de localidades.

Asimismo, los menores de 16 años deberán ir acompañados por su tutor legal para acceder a cualquier espectáculo y presentar la autorización cumplimentada correctamente.