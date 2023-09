La Sala Atín Aya de Sevilla inaugura la muestra 'Alonso Gil. 247'

La delegada de Cultura, Deporte y Nervión, Minerva Salas, ha inaugurado este jueves 28 de septiembre en la Sala Atín Aya, perteneciente al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), la exposición ‘Alonso Gil. 247’, un relato visual y auditivo, pero sobre todo emocional y reflexivo, generado a través de una selección de la obra de este artista extremeño, afincado en Sevilla desde los años ochenta.

El título, 247, alude al trabajo ininterrumpido de los artistas, extensible a la comunidad creativa, pero también a la científica y, en general, “a todas aquellas personas involucradas en su trabajo de una forma que llega a ser obsesiva y casi perversa, consecuencia de las dinámicas de un sistema capitalista extremo”.

La muestra refleja el compromiso del artista con su tiempo, y la necesidad de una re-politización de la vida y el arte, a través de tres capítulos:

En concreto, la primera parte muestra obras realizadas con la colaboración de agentes naturales, en los que el azar y la casualidad tienen un rol tan destacado como la propia mano del artista. Las Flores del desierto (2023) realizadas con las huellas de óxido de elementos que Gil ha encontrado en diferentes lugares, dialogan de esta forma con las emulsiones fotográficas de Los Abandonados (2009).

Por su parte, en el segundo capítulo de la muestra aparecen proyectos que presentan posiciones críticas y resistentes ante los abusos de poder, junto a otros que reflejan las potencias de los movimientos ciudadanos cuando reaccionan ante estos. Esto es, en Guarrerías o en Canteminación, Gil, muestra su desacuerdo con ciertas decisiones políticas posicionándose en contra de las acciones devastadoras promovidas contra los seres vivos y el medioambiente.

El tercer capítulo, por último, gira en torno a la cultura del trabajo, pieza motor de los sistemas económicos. El artista reflexiona sobre la ética actual del trabajo y la precariedad en un gran mural formado con piezas de diferentes series como Herramientas de liberación (2013), Día a día (2021), Gritos (2022) o Working Class Heroes (2023). Se complementa esta sala con una bibliografía fundamental realizada por el colectivo Bakakai.

Este artista, que cuenta con una dilatada trayectoria internacional e importantes reconocimientos, muestra sin pudor su creencia en que el arte es una herramienta no solo útil sino necesaria, con enormes potencialidades para generar transformaciones. Por eso no inquieta al espectador preguntándose si entiende o no su trabajo, porque Gil no lo interpela desde una posición jerárquica superior sino que lo invita a relajarse y disfrutar, que es la mejor manera de apreciar las ideas y las reflexiones que su arte contiene.

La exposición se complementa con una publicación diseñada por Raj Kutter que contará con colaboraciones de Bakakai, Santiago Eraso y Esther Regueira.