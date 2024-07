Maneras de (mal)vivir el fin del mundo

Una imagen del filme de Radu Jude 'No esperes demasiado del fin del mundo'.

El verano o el veraneo se antojan propicios para las repescas o para ponerse al día con el mejor cine de la temporada pasada gracias a la programación de algunas plataformas especializadas como Filmin. También para el descubrimiento de títulos esenciales que, ya sea por cobardía de los exhibidores o por otras circunstancias (duración, formato, país de origen...), no se estrenaron comercialmente en salas.

Es el caso de la cinta rumana No esperes demasiado del fin del mundo, auténtico objeto audiovisual no identificado y al mismo tiempo rabiosamente urgente, político, lúcido y contemporáneo con el que Radu Jude (Un polvo desafortunado o porno loco) sigue su particular camino híbrido y ensayístico para detectar, sin salir de su país, los males que aquejan a las sociedades occidentales contemporáneas precisamente en tiempos de plataformas y productos uniformados. Siguiendo en sus trayectos en coche por Bucarest a una joven que trabaja en la producción de un programa televisivo mientras e dedica a provocar al personal con su avatar en las redes sociales, Jude dibuja en su filme, por momentos hilarante, siempre imprevisible, todo un diagnóstico sobre los límites de la corrección política y los propios entresijos de la creación de productos audiovisuales a costa de las miserias ajenas y de una flagrante falta de empatía con el otro. La tienen ya en Filmin después de un largo periplo desde su presentación en Locarno, donde obtuvo el Premio del Jurado, y tras haber cosechado premios y elogios críticos que la sitúan como una de las mejores películas de 2023.

Desde la vecina Portugal, el díptico Vivir mal/Mal vivir del veterano portugués Joao Canijo nos descubre en una doble clave melodramática y especular los entresijos, miserias y aflicciones de una familia (de mujeres) encerrada en el decadente hotel con piscina que regentan. Un díptico premiado por el Jurado en Berlín 2023 y que tampoco ningún distribuidor español se había atrevido a estrenar en salas.

Tras su paso por el SEFF, La estafa del amor, de Virginia Gª del Pino, aborda en clave de performance y encuesta en vivo la pervivencia o los peajes de las viejas cuitas amorosas y románticas en tiempos de Tinder a partir del caso del famoso estafador que engañaba y sacaba dinero a mujeres solitarias y enamoradas contado y escenificado ante un público que también participa.

En sus cuatro horas de metraje y en su férreo dispositivo (una voz en off, ninguna imagen de archivo), el documental Occupied city, del británico Steve MacQueen (12 años de esclavitud, Small Axe), aborda la ocupación nazi y la persecución de los judíos en Amsterdam durante la Segunda Guerra Mundial desde una original perspectiva en la que el eco de los relatos contados reverbera sobre las imágenes y lugares del presente de la ciudad donde ocurrieron los hechos.

También aborda con originalidad y voluntad pedagógica la memoria histórica, en este caso la de nuestra Guerra Civil, el filme de David Varela Un cielo impasible, un trabajo modélico sobre la transmisión de la historia a las nuevas generaciones que hace, por fin, de las imágenes de drone todo un principio ético sobre el reconocimiento del terreno (Brunete, en Madrid) y cómo se inscriben en sus huellas y restos los vestigios de un pasado cruento que aún resuena en el presente.

De otra memoria, la del propio cine y sus espacios de congregación popular, o sea, las grandes salas hoy cerradas y abandonadas, da cuenta el brasileño Kleber Mendonça Filho en Retratos fantasmas, filme en dos partes que une la propia autobiografía a la casa familiar en Recife, protagonista de algunas de sus películas (O som ao redor, Aquarius), y todos esos cines del centro de la ciudad donde se produjo en descubrimiento y el primer destello cinéfilo con las películas que iban a marcar una vida y una profesión.

Asómate al patio: programación de finales de julio

La última semana de julio nos trae al cine de verano del patio de la Diputación seis interesantes títulos recientes. Hoy jueves, con repetición el sábado 27, La zona de interés, de Jonathan Glazer, ganadora de dos Oscar, expone desde el off visual y las rutinas de la vida cotidiana de la familia de uno de los mandos militares nazis, el horror de los campos de exterminio en un dispositivo que busca reproducir la propia idea de la banalidad del mal.

La zona de interés

Mañana viernes 26, Desconocidos, de Andrew Haigh, aborda una historia de amor homosexual en las sugerentes claves del melodrama en el que la memoria y el trauma se materializan en un delicado cuento de fantasmas. Lo protagonizan Paul Mescal y Andrew Scott, actores de moda.

El domingo 28, la tunecina Entre las higueras reivindica a las mujeres como fuerza política en un país de viejas inercias patriarcales. El lunes 29, la española Chinas, de Arantxa Echevarría, se acerca a la comunidad china en España a través de las historias cruzadas de una niña y una adolescente de barrio. Para el martes 30, la mexicana Radical cuenta la historia real de un maestro implicado con sus alumnos en una ciudad marcada por la violencia, y el miércoles 31, turno para el extraordinario melodrama-thriller de Todd Haynes Secretos de un escándalo con Julianne Moore y Natalie Portman.

El estreno de la semana: ‘Que la fiesta continúe’

Marsella, sus barrios y clases populares, el compromiso político y el amor romántico siguen siendo los pilares del cine de Robert Guédiguian, incansable en su persecución algo utópica de un mundo mejor para sus personajes y sus espectadores. En su nuevo filme, de nuevo con su troupe habitual de actores y amigos, sigue a Rosa, una mujer de 60 años que ha dedicado toda su vida a su familia y a la política con el mismo sentido de sacrificio, justo en vísperas de una nueva cita electoral y tras un trágico derrumbe en un edificio de la ciudad.