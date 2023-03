‘Segismundos. El arte de ver’: todos estamos despertando

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y el dramaturgo Antonio Álamo se alían en Segismundos, el arte de ver, una obra que llegará al Teatro Alameda este miércoles y que propone un "diálogo contemporáneo" con La vida es sueño de Calderón de la Barca. En este trabajo, que se representó en enero en el Teatro de la Comedia de Madrid, participan también dos intérpretes vinculados a la compañía Danza Mobile, Helliot Baeza y Sara Barker.

Para el autor de piezas como Los borrachos, Cantando bajo las balas o Veinticinco años menos un día, en La vida es sueño la luz y la oscuridad "bregan para hacerse con el protagonismo" y se despliega la definición más exacta de la perplejidad alucinada de la existencia. "La historia de Segismundo es la historia de todos nosotros. Aunque el príncipe haya despertado una, dos y hasta tres veces, aún no puede estar seguro de que detrás de ese tercer sueño exista otro, y otro, y otro...", señala el creador, que considera el texto barroco "un comentario algo extenso y en octosílabos del famoso lema socrático Conócete a ti mismo".

Álamo (Córdoba, 1964), que aceptó el encargo de Lluís Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de escribir otra obra a partir de La vida es sueño, coincidiendo con el montaje que ha realizado Declan Donnellan y que ya se vio en el Lope de Vega de Sevilla, define su creación como "un diálogo contemporáneo" con el original.

"La palabra diálogo me sugiere un hacer menos académico, más libre y dinámico", reivindica el director. "Dialogar con una obra es, a fin de cuentas, pasar a través de sus líneas para contar otra cosa y descubrir nuevas significaciones. Por otra parte, respecto a la palabra contemporáneo, aunque pudiera parecer redundante –es imposible no ser contemporáneo, incluso por muy ortodoxos que pretendamos ser cuando leemos y queremos dar vida a un texto escrito hace varios siglos–, yo siempre me acuerdo de la definición que daba José Monleón: Ser contemporáneo es estar con la gente. Creo que no se puede decir mejor", sostiene Álamo.

“Dialogar con una obra es pasar a través de sus líneas para contar otra cosa”, defiende Álamo

"En la obra de Calderón, todos los personajes participan de su misma naturaleza, se mueven entre la luz y la oscuridad, entre el sueño y la conciencia de encontrarse en mitad de un sueño, lo cual no es exactamente lo mismo que haber despertado. Es solo un primer paso", prosigue el dramaturgo, que concibe su propuesta "como un viaje hacia la luz", el que hacen sus personajes y el que el dramaturgo espera que haga también el público.

El proyecto sigue la estela del Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo y El Otro Teatro, iniciativas de José Monleón que alumbraron montajes con personas con discapacidad, entre ellas un Retablo de las maravillas de Cervantes que escribió Álamo y dirigió Pepa Gamboa. Ambos estaban detrás de una producción más reciente, Tres deseos, una pieza que atrajo a profesionales de países diversos como Portugal, Italia, Francia, Marruecos, Argelia y España, y con la que continuaba un programa "destinado a descubrir la riqueza de un mundo, a menudo escondido, el de las personas con discapacidad, o mejor el de las personas con distinta capacidad", apunta la productora Ángela Monleón.

Segismundos. El arte de ver cuenta con el protagonismo de Sara Barker, vista en espectáculos como Bailo, luego existo o Sara y Manuel (coreografía sin título), y Helliot Baeza, un habitual de las creaciones de la compañía Danza Mobile y ganador del premio Escenarios de Sevilla como mejor intérprete por su solo Helliot, en el que estuvo dirigido por el coreógrafo Antonio Quiles.

Álamo no oculta el entusiasmo por el equipo artístico que ha reunido, príncipes que despiertan del sueño en el que han vivido hasta entonces. "No pueden ser más distintos. En edad, en procedencia, en su acento, en su forma de moverse y estar en el mundo, en su visión, incluso en su caparazón físico… En todo", valora. "Sin embargo, en esta pieza forman parte del mismo universo. Un universo que tiene varias dimensiones y cuyo principal reflejo es la dispar naturaleza de suspersonajes: los hay que provienen de la ficción de Calderón y los hay que surgen de las brumas del sueño; otros, en cambio, fluyen entre la realidad, la ficción y el sueño, y, por último, otros vienen, literalmente, de la calle", adelanta el escritor y director. Segismundos. El arte de ver está programado para el público general –por la mañana hay una función para escolares– el miércoles a las 20:00. Las entradas, a partir de 8 euros, se pueden comprar en la web https://icas.sacatuentrada.es/