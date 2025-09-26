Donde viven los monstruos

La ficha *** 'Sketch. Cuidado con lo que dibujas'. Aventuras-fantasía, EEUU, 2024, 92 min. Dirección y guion: Seth Worley. Fotografía: Megan Stacey. Música: Cody Fry. Intérpretes: Tony Haley, Bianca Berry, Kue Lawrence, Kalon Cox, D’Arcy Carden.

Esta Sketch confirma que aún es posible un cine de aventuras y fantasía juveniles que no pase necesariamente por el universo franquiciado de alto presupuesto y sus diseños clónicos sin dejar de ser fiel a cierto espíritu popular anclado en el imaginario de los años 80 del pasado siglo.

Seth Worley presenta credenciales de buen artesano que se ha visto todo Amblin, amortiza sugestivamente los movimientos de cámara y el contraplano y saca petróleo de unos económicos aunque logrados efectos especiales para trabajar sobre el duelo infantil como territorio para la proyección de los temores y materialización de los fantasmas, monstruos y pesadillas de la orfandad. Pero sobre todo dosifica bien su escalada hacia lo fantástico-terrorífico en la justa medida para un espectador no demasiado infantilizado, lo que convierte su película en un producto igualmente apto para adultos acompañantes.

Ni siquiera es esta Sketch una de esas cintas moralizantes sobre el control parental y la vigilancia de la expresión creativa de los niños como espacio freudiano de sus traumas más profundos o bandera roja sobre el acoso y asuntos similares. Y si lo es en ocasiones es siempre con ánimo aventurero, festivo y con la dosis justa de humor que ponga distancia irónica al asunto. No ha inventado la pólvora aunque la agite en una paleta multicolor, pero Sketch se defiende muy dignamente en un panorama estandarizado y ofrece además un generoso catálogo de criaturas salidas del carboncillo, las ceras, los sprays y los rotuladores que cobran escala y vida propias para recomponer los afectos primarios y espantar los miedos.