Sting suma Sevilla a su gira internacional

Sting, artista ganador de 17 premios Grammy, ha añadido un nuevo concierto a su agira mundial Sting 3.0, presentada por The Cherrytree Music Company y Live Nation, que llegará a España el sábado 18 de julio en la Plaza de España, dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Los fans tendrán la oportunidad de disfrutar de Sting interpretando los temas más electrizantes y las rarezas de su atemporal discografía, acompañado por el virtuoso guitarrista y colaborador habitual Dominic Miller y el dinámico baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers). La gira mundial Sting 3.0 ha agotado entradas rápidamente en varias ciudades y ha recibido excelentes críticas.

Live Nation apunta en su nota de prensa algunas de las reacciones que han provocado estos conciertos: “Fue una de esas noches —artistas y actuaciones de clase mundial, en un espacio íntimo— de las que se habla durante años.” (Oakland Press); “Sting combina carisma, intelecto y sofisticación sonora en esta gira.” (USA Today); “Su voz sigue tan fuerte como siempre, sigue siendo uno de los mejores bajistas de todos los tiempos, y un intérprete absoluto.” (Consequence).

Reconocido por su trabajo innovador tanto como solista como al frente del legendario grupo The Police, Sting ha ampliado constantemente los límites de la música a lo largo de su ilustre carrera. La gira Sting 3.0 representa "una nueva y dinámica etapa que revisita su vasto repertorio a través del formato urgente de un potente trío, e inspira su nuevo tema I Wrote Your Name (Upon My Heart) . Además, ya está disponible el nuevo álbum en directo STING 3.0 LIVE, en formato digital, CD y vinilo de 180 g. Grabado durante la misma gira, STING 3.0 LIVE reúne algunos de sus mayores éxitos, incluyendo Be Still My Beating Heart, nunca antes publicada en versión en vivo. El álbum digital de 10 canciones también incluye una grabación en directo de Fragile, el sencillo de 1987 recientemente versionado por un coro infantil en un episodio de la miniserie de Netflix Adolescence.

La venta general de entradas comenzará el 5 de noviembre a las 10:00 en www.iconicafest.com. Las entradas para el resto de conciertos de la gira Sting 3.0 ya están disponibles en sting.com.

La gira también ofrecerá una variedad de paquetes VIP y experiencias exclusivas, que incluyen entradas premium, artículos de regalo diseñados especialmente, pósteres de edición limitada y más. El contenido de los paquetes VIP varía según la oferta seleccionada. Más información en vipnation.com.