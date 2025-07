El fulgor sereno de canciones eternas

La ficha **** Noches en los Jardines del Real Alcázar. Swamp: 'Canciones de un viaje compartido'. Guitarras y voz: Abbi Fernández y Maite Herrera. Voz y percusión: Txako Jones. Lugar: Jardines del Alcázar. Fecha: Miércoles, 23 de julio. Aforo: Lleno.

Cinco años y un día habían pasado desde su debut en el Corral de Comedias de Triana. Anoche rodeaba a Swamp una belleza serena, contenida, como la de sus canciones; el entorno de los Jardines del Alcázar era una extensión natural de su música, equilibrada, luminosa, llena de matices. Desde que sonaron los primeros acordes de Maite, en el Midnight Rider, ya todo estuvo en su sitio. Su guitarra eléctrica abrió paso a las voces de Abbi y Txaco, que tejieron la canción con una naturalidad serena, como si la música no empezara allí, sino que llevase décadas sonando en secreto entre los muros.

Swamp en los Jardines del Alcázar / ACTIDEA

Monday, Monday brilló con la voz solista de Maite y los agudos cristalinos de Txaco, Happy Together fue una caricia que Abbi llevó en volandas; luego, cuando llegó el medley de la Creedence, cada estrofa estuvo guiada por una de las tres. Era una forma de decir que no hay jerarquías en Swamp, sino afinidades, complicidades y una armonía que se movió como el agua de las fuentes del recinto.

Alternaron clásicos conocidos — enorme la reinvención pausada de California Dreamin’— con joyas menos previsibles como el groove cálido de Too Hot to Last, que sedujo incluso a quienes no la conocían. La joya emocional de Dusty Trails, finalizada a capela en un silencio casi sagrado, cerró el set con la hondura de lo irrepetible. Tras el bis de Somebody To Love como un suspiro final, solo quedó el silencio cómplice de quien ha sido partícipe de algo especial. Swamp reescribió la memoria emocional de cada canción. Y nos recordó que la música, cuando suena como ellas la interpretan, es el lenguaje más viejo y necesario del mundo.