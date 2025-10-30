Teresa Familiar presenta 'Coreografías sociales' en la Feria del Libro: Una danza entre mundos para entendernos mejor

En el Espacio Unicaja de la Feria del Libro de Sevilla acogió la tarde del martes 28 de octubre a un selecto grupo de personas que atendieron la llamada de la sensibilidad y curiosidad: la escritora y activista Teresa Familiar presentó en su última obra, 'Coreografías sociales', un ensayo que invita a mirar el mundo con otros ojos y a reconocer la belleza —y el esfuerzo— de quienes viven fuera del ritmo "dominante".

"¿Qué es lo normal para ti?"

Teresa Familiar Soriano (Sevilla, 1989), madre de Ángela y Roque, artista multidisciplinar, escritora, docente y activista autista; ha orientado sus esfuerzos tras su exquisita formación en Farmacia, pedagogía, lactancia materna, arte, y divulgación sobre neurodivergencia —entre otras disciplinas— en un libro que se presenta como una especie de “manual de instrucciones” sobre cómo las personas autistas han tenido que estudiar las formas de comportamiento de los neurotípicos para poder participar en una sociedad que, en la mayoría de las veces, no habla su mismo idioma. Con su particular voz honesta y poética, la autora propone “trazar puentes”, fomentar la amabilidad y construir espacios verdaderamente inclusivos en una amable presentación junto a amigos y familires más cercanos; escoltada asimismo por la psicóloga iraní Sara Kamali Eskandari; y por Eva Vena Estévez, miembro del equipo técnico de Asperger Sevilla y uno de los miembros creadores de la Unidad de la Mujer pionera en España.

"Tener miedo y no saber por qué"

“Hay gente brillante neurotípica que no expone su brillantez por vergüenza, y eso es cruel”, lamentó la autora, que escribió la obra durante un proceso médico largo y complicado. Durante el acto de presentación tuvo tiempo para hablar del miedo, y de la diferencia y de la necesidad de acompañar. “A veces tienes miedo y no sabes por qué lo tienes; eso podría definir ser autista”, dijo. También subrayó la importancia de que las personas neurotípicas reconozcan su posición de privilegio: "los códigos sociales son una forma de pertenencia invisible. Quien los maneja no suele ser consciente de ellos porque el mundo está construido según su gramática. Es un privilegio no tener que traducir constantemente lo que ocurre alrededor, no tener que pensar en cada gesto, cada mirada, cada pausa. Esa fluidez, ese poder moverse en sociedad sin fricción, es un privilegio que no tiene el espectro autista, y que pasa inadvertido precisamente porque es la norma", apunta.

Teresa Familiar durante la firma de libros en el expositor de Rayuela. / M. G.

¿Qué pasaría si las normas sociales fueran una coreografía que todos bailan… pero nadie las enseña? En esa pista de baile invisible que es la vida cotidiana, Teresa Familiar invita a todos a bailar bajo la melodía de Under Pressure de Queen, y se detiene a observar los pasos, las miradas, los silencios y los giros que rigen nuestra convivencia. Desde una mirada lúcida, irónica y profundamente humana y sensible, Coreografías sociales se adentra en las reglas no escritas que marcan el compás de lo que llamamos" normalidad". "¿Qué es lo normal para ti", se pregunta: "La normalidad es que tú entiendas para ti, y lo apliques y seas feliz".

Empatía y amor

Coreografías sociales nace como un ensayo, pero es un regalo para quien quiera ahondar sobre cómo cada cuerpo busca su propio modo de habitar el mundo. Habla del silencio, de la repetición, de los pequeños gestos que ayudan a volver al centro y de fomentar y promover la empatía y el amor hacia el prójimo. De cómo los cuerpos autistas no imitan la danza colectiva, sino que inventan la suya propia para sobrevivir al ruido. Una vez más, Teresa Familiar ofrece una mirada que desarma y ensancha: una invitación a entender que todos —neurotípicos y autistas— en algún momento, necesitamos que alguien nos traduzca el mundo. No te quedes sin la gozada de bailar esta coreografía...