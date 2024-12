El inagotable archivo 'Beatles'

Puntual a su cita prenavideña, la maquinaria de hacer caja con la nostalgia pop que es la Apple Corps que gestionan Paul McCartney, Ringo Starr y los herederos de George Harrison y John Lennon, pone en circulación a través de la plataforma Disney+ una nueva entrega en formato documental sobre la vida, obra y milagros siempre rentables de los Beatles.

Tras la canción inédita digitalmente reconstruida (Now and them), su correspondiente videoclip y las impagables y reveladoras sesiones de grabación del Let it be (1970) editadas por Peter Jackson el año pasado, toca ahora desempolvar el archivo filmado por los hermanos Albert y David Maysles, pioneros del direct cinema y poco tiempo después también cronistas de los Rollling Stones (Gimme Shelter, 1970), durante la primera visita del cuarteto de Liverpool a Estados Unidos en febrero de 1964.

Una visita que, como el filme se encarga de destacar en su prólogo y epílogo, vendría a “sanar a la nación” del gran duelo colectivo que aún vivía tras el magnicidio del presidente John F. Kennedy en Dallas apenas unos meses antes y cuyo destino principal era la aparición estelar largamente anticipada en el programa The Ed Sullivan Show de la CBS, escaparate mediático ineludible para la promoción de cualquier artista que se preciase de triunfar en el mercado norteamericano de aquellos días.

El material de los Maysles, que ya apareció en un montaje original bajo el título What’s Happening! The Beatles in the USA, no deja de ser una prolongación de los documentales, reportajes y noticiarios que acompañaban las apariciones y giras de los Beatles en aquellos primeros sesenta, con el añadido de un especial interés a pie de calle en el fenómeno fan (la Beatlemanía) y la sociología en torno al grupo y su primer desembarco norteamericano. Conviene recordar que, prácticamente en las mismas fechas, Richard Lester filmaba con ellos en Inglaterra ¡Qué noche la de que aquel día! sobre unos mismos preceptos, aunque con un plus de autoparodia netamente british sobre el fenómeno de masas.

Sobre esa base algo reiterativa de preparativos, desplazamientos, esperas en hoteles, bromas inocentes ante la cámara, guiños a la cultura y el modo de vida norteamericanos y fugaces actuaciones en vivo con un repertorio ya plagado de números uno, David Tedeschi reutiliza convenientemente restaurado en 4K y con sonido Dolby el material de los Maysles para ensamblarlo con algunas entrevistas hechas en el presente o recuperadas de años atrás donde los cuatro miembros del grupo por separado y otros invitados más o menos ilustres como Martin Scorsese (a la sazón productor ejecutivo y gran valedor de la pareja de documentalistas), David Lynch, los productores musicales Joe Douglas y Danny Bennet, el escritor Joe Queenan, los cantantes Smokey Robinson y Ronnie Spector, el director de orquesta y compositor Leonard Bernstein y su hija Jamie, que cuenta emocionada el shock y la liberación que supuso para ella el encuentro con los cuatro de Liverpool, rememoran con perspectiva sociológica, cultural e incluso política (se habla también, cómo no, de una nueva masculinidad que trajeron los cuatro fantásticos) lo que supuso no sólo para aquel momento concreto sino también para la Historia con mayúsculas la irrupción y la llegada de los Beatles a Estados Unidos.

Es ahí donde Beatles ’64 entra de lleno en el terreno de la hagiografía y el relato magnificado, mientras vemos la exposición en Brooklyn con las fotografías tomadas por el propio Paul McCartney durante aquella primera gira americana en Nueva York, Washington y Miami, o escuchamos a otros asistentes y testigos anónimos deslumbrados o emocionados hasta las lágrimas cuyas vidas quedaron profesional y personalmente marcadas por aquel primer encuentro.

'Querer' y 'Celeste': series de autor y empoderamiento

Aún pendientes de ver Los años nuevos, de Rodrigo Sorogoyen, gran apuesta de Movistar+ para esta temporada, sí podemos dar ya cuenta de las otras dos series de autor sobre las que se ha volcado la plataforma en 2024.

Querer, de Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos) y con cuatro capítulos, asume los tonos pardos de la seriedad dramática para exponer minuciosamente un caso de (manual) de maltrato y abusos en el seno de un acomodado matrimonio vasco en el momento en que la madre (Nagore Aranburu) toma la decisión de denunciar y marcharse del hogar tras años de callado sometimiento. Ruiz la acompaña y se posiciona siempre en su piel y su versión de los hechos, silenciados por el entorno (de clase) del marido-monstruo (Pedro Casablanc). Las consecuencias de su decisión en los hijos (uno de ellos heredero explícito de los comportamientos del padre), el juicio con pelos, señales y negación de los hechos de la otra parte y los efectos de la sentencia refuerzan la tensión artificiosa y siempre verbalizada más de lo recomendable de un drama que subraya sus mensajes antipatriarcales hasta lo maniqueo buscando convencer por K.O. a los ya convencidos.

Carmen Machi contra el fraude fiscal en 'Celeste'.

Un tono más ligero y castizo tiene Celeste, la miniserie de seis episodios creada por Diego San José (Vota Juan), trasunto camuflado del famoso caso fiscal contra Shakira puesto ahora en la perspectiva de una inspectora de Hacienda (Machi), viuda reciente, solitaria y sin don de gentes empeñada en cazar a la gran estrella pop en su fraude a las arcas públicas. Planteado el reto del caso, a San José parece interesarle más la extraña identificación con la estrella, la catarsis y la paulatina liberación de esa mujer en su periplo investigador que el propio caso criminal y su resolución en sí, lo que hace resentirse a todo ese tramo de búsqueda de días perdidos en el calendario, peligro incluido, frente a ese otro donde nuestra inspectora se termina redescubriendo como mujer deseante y liberada aún con tiempo por delante para disfrutar de la vida.

Cicus – Cineclub ‘La Golfa’: ‘Carol’

El Colectivo de Lesbianas Frívolas y Añejas, más conocido como LA GOLFA, prosigue con su programación en Cicus con la proyección, el próximo martes 10 a las 18h., de Carol, de Todd Haynes, estilizada adaptación de la novela de Patricia Highsmith y nueva incursión del director de Lejos del cielo en la cara oculta del sueño americano de postguerra en su retrato de una relación pasional prohibida entre una mujer casada de clase acomodada (Cate Blanchett) y una joven fotógrafa más joven que ella (Rodney Mara).