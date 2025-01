En torno al meridiano

Es en mayo de 1515 cuando llega a Lisboa Ganda, el rinoceronte que el sultán de Guyarat había regalado a Manuel I de Portugal y que combatirá, infructuosamente, con un elefante en la actual praça do Comérçio, siguiendo lo indicado en la Historia natural de Plinio. Ese mismo año Durero grabará su imagen sin haberlo visto, guiado por las trazas de un comerciante afincado en Lisboa, Valentin Ferdinand. Fray Grabriel de Sebastián, en su “Descripción particular del reino de Camboya”, señala que dicho reino tiene muchas abadas (así se llamaba a los rinocerontes asiáticos), y que el “cuerno, el pellejo, la sangre, colmillos y dientes y la uña del pie izquierdo de este animal son finísima contraponzoña”. Es este tipo de rinoceronte el que retrata Durero y llega a Lisboa para enfrentarse a su enemigo legendario, el elefante. También dice fray Gabriel que, en el año de 1570, se descubrió una ciudad nunca vista, la ciudad de Ancor, y que lo hicieron “los camboyas andando a caza de abadas”. Vemos, pues, que en el intervalo de 1515 al año en que fray Gabriel escribe, ha desaparecido la alusión a Plinio. No así la atribución mágica de la abada, cuya cornamenta, como la del narval, se halla acaso en el origen mítico del unicornio.