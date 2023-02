En el espacio leemos el tiempo

Una tierra de frontera

Para los nuevos imperialistas de la Rusia post-soviética, Ucrania no existe como una nación, aunque bilingüe y ligada al país vecino por estrechos y múltiples vínculos, con una historia y una identidad propias, sino como provincia sometida a la idea de un "destino compartido", un territorio periférico pero no por ello menos ruso. Desde la conquista del Rus de Kiev, reino fundacional de los eslavos orientales, a manos de los mongoles, el solar de lo que sería Ucrania ha estado expuesto a sucesivas influencias –Lituania, Polonia, Austria, Rusia, sin olvidar el peso de la importante comunidad judía, diezmada en la Shoah– que han dejado huella en forma de una cultura heterogénea y plural, pródiga en etnias y confesiones y no reducible a una sola tradición histórica. El propio nombre de Ucrania designa a una tierra de frontera que siempre ha sido espacio de tránsito. Schlögel se dirige a los lectores alemanes y tiene presente la traumática historia del siglo XX, pero cuando habla de una terra incognita está interpelando al conjunto de los europeos, que no han tenido hasta ahora una idea clara de la singularidad ucraniana. La paradoja radica en que la amenaza exterior ha reforzado la idea de comunidad, estrechando los lazos entre ciudadanos diversos –incluidos los rusófonos– y consolidando una independencia de la que el país ha disfrutado en muy pocos momentos de su historia.