Víctor Conde y Teresa Abarca: "Chicago' cambió la historia de Broadway"

Treinta y cinco millones de espectadores, elogios en más de treinta y seis países, sesenta premios internacionales y veinticinco años de éxitos ininterrumpidos. Son algunas de las cifras de Chicago, mítico musical que llega al Teatro de Córdoba del 24 al 27 de octubre y, posteriormente, vendra al Cartuja Center del 31 de octubre al 3 de noviembre. Cuatro días –coinciden con puente y festivo- en los que la ciudad disfrutará de esta memorable historia, basada en hechos reales, en la que se relata la impactante vida de Roxie Hart, bailarina y ama de casa, además de asesina y una especie de antihéroe.

Cuando se cumplen casi cien años de la obra teatral que inspiró el musical, este sigue despertando las emociones en el espectador. Porque hay cosas que nunca cambian. La condición humana –su versión más sórdida- entre ellas. Hablamos con el director residente de Chicago, Víctor Conde, y con la actriz que interpreta a Roxie Hart, Teresa Abarca.

Pregunta.¿Qué tiene un musical para mantenerse durante veinticinco años sobre los escenarios?

Respuesta.(Víctor Conde) Lo que tiene Chicago es que es un espectáculo que está ahora más vigente que cuando se estrenó. Lo hablamos de hecho con el equipo de Nueva York, que vino montar con nosotros. Chicago es un espectáculo que habla de las fake news, de la manipulación, del poder de la prensa. De un montón de cosas que, a medida que han pasado los años, parece que se han multiplicado. La raza humana multiplica lo malo. Con el paso de los años lo repite y lo hace más grande. Con las redes sociales se ha potenciado algo que se intuía, pero que ahora está en el debate político y en el debate social. Al final, lo que tiene este musical es que, con una historia y con unas canciones maravillosas, tiene muchas capas de crítica social. La persona que se sienta a ver Chicago no se sienta a ver sólo luz y color, sino que hay una reflexión y una profundidad en el texto del espectáculo.

R.(Teresa Abarca) En Chicago todo cuenta. Desde el lado de la artista –cantantes, bailarines y actores- os diré que representar este musical es lo más. Es muy completo. Un clásico. Imagina para los bailarines interpretar las coreografías originales que se crearon para este musical.

P.Esa crítica tan sutil pero tan elocuente que nos comentáis. ¿Por dónde van los tiros…?

R.Víctor Conde: Va por la manipulación. Por los fake news, que en esa época de Chicago existían pero no tenían ese nombre. La crítica va también sobre algo que en el espectáculo llaman los “famosos de cartón”. Es decir: el que tú acabas teniendo cierto poder en la sociedad por cosas que deberían ser cuestionables. El espectáculo cuenta todo eso. El personaje de esta historia está basado en la realidad. Son personajes que existieron de verdad. No es que nos inventemos la cosa para hacer la crítica social. Es que Roxie Hart existió de verdad. Y en los años veinte había toda una sociedad que estaba viviendo, con otros nombres, las situaciones políticas que hoy vivimos. Al final, lo que tú estás haciendo es disfrazar de colorido algo que tiene mucha profundidad. Y donde la gente se ve obligada a pensar, a cuestionar. Ahí está la grandeza del musical. Este musical no es sólo un divertimento –que también-, sino que tiene muchas lecturas. Chicago cambió la historia de Broadway.

P.Esta es una historia, lo comentabais, inspirada en hechos reales.

R.Víctor Conde: Chicago tiene varias historias reales. Tiene la historia de una periodista que, en los años veinte, se dedica a recopilar historias de presas y, de eso, se hace un libro. De ahí se hace una película y un musical. De ese musical se hace otra película que gana Oscar con Richard Gere y con Catherine Zeta-Jones. Toda esa bola es lo que estamos representando cada vez que nos subimos a un escenario. Una historia pasada por el filtro de un genio, que era Bob Fosse, quien cambió el teatro musical a nivel mundial. Trabajar con este material es maravilloso. Chicago es el musical perfecto.

P.¿Y la historia real de la protagonista? ¿Difiere mucho de lo que se cuenta en la obra?

R.Teresa Abarca: No, no. No cambia. Roxie Hart mata a su amante y a través de un abogado intenta escabullirse. Centrándose en ser famosa.

P.Para un director: ¿qué retos plantea este musical?

R.Víctor Conde: El reto de mantener un legado. El legado de Bob Fosse. Un legado que tiene una línea muy concreta. Nosotros somos los custodios de un estilo que cambio Broadway, que cambió el teatro musical. Los que nos dedicamos a esto bebemos de Chicago. La responsabilidad de llevar este musical a un teatro es brutal. Es excitante. Pero al mismo tiempo es delicado. Da vértigo.

P.¿Y para su protagonista?

R.Teresa Abarca: Para mí es pasármelo bien contando la historia y tratar de que el espectáculo esté vivo en cada función. Algo que hacemos todos los que formamos parte de este musical. Nosotros siempre intentamos no ser máquinas. No entrar en el automatismo.

P.Sin desvelar más de la cuenta: ¿cómo vais a recrear ese Chicago de los años veinte?

R.Víctor Conde: La carpintería teatral es la misma que está en Nueva York: veinticuatro artistas en escena, más once músicos igualmente en escena. Es todo muy teatral. Todos los personajes entran y salen. Tú acabas viendo multitud de espacios realizados con una inteligencia teatral brutal. Por otra parte, la Roxie que hace Teresa Abarca no tiene nada que ver con la Roxie que hizo Melanie Griffith o Pamela Anderson. O Sofía Vergara. Cada Roxie se crea alrededor de la artista que la interpreta. Por tanto: la carpintería del espectáculo es siempre la misma, pero a su vez cada espectáculo respira distinto.

P.“35 millones de espectadores, aclamado en 36 países y más de 60 premios internacionales”. ¿Qué le queda por hacer a este musical?

R.Víctor Conde: A Chicago lo que le queda es que lo sigan descubriendo nuevas generaciones. Aunque creo que así será, porque es un musical que contiene la esencia de la modernidad. De nuestro tiempo.