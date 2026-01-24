Patologías de la mirada moderna

La ficha *** 'Vigilados'. Drama-thriller, Singapur-Francia-Taiwán, 2024, 126 min. Dirección y guion: Yeo Siew Hua. Fotografía: Hideho Urata. Música: Thomas Foghenne. Intérpretes: Lee Kang-sheng, Wu Chien-Ho, Anicca Panna.

Haneke (Código desconocido), Hitchcock (La ventana indiscreta) o el cine de Tsai Ming Liang (a través del personaje que interpreta Lee Kang-scheng) son algunos de los referentes explícitos de este segundo largo de ficción del singapurense Yeo Siew Hua (A land imagined) que pasó por Venecia 2024 y llega ahora directamente a Filmin.

Un filme que también hace explícitos sus temas, a saber, la crisis y los miedos de la pareja tras el nacimiento de los hijos, las relaciones paterno-filiales y, sobre todo, la mirada y su deriva voyeurista inscritas en la era de la soledad urbana, la ausencia de empatía, la vídeo-vigilancia o el exhibicionismo narcisista a través de internet y las redes sociales.

Muchos asuntos tal vez que Vigilados intenta poner encima de la mesa primero entre las claves del thriller y la pesquisa policial tras una desaparición, luego en el seguimiento particular de sus personajes para ir revelando poco a poco los secretos y contradicciones bajo las apariencias iniciales y, finalmente, en una resolución algo apresurada y una coda que intenta anudar las ideas con la aparición tardía de un nuevo personaje sobre cuya historia resuenan todas las demás.

Vigilados asume así su condición de ensayo sobre los tiempos, sus angustias y patologías haciendo de la imagen un trampantojo constante y de la mirada, en la distancia, a través de las cámaras o los dispositivos, el mapa conceptual desde el que encajar las piezas del puzle de su propio relato coral, una historia de almas heridas y perdidas en la gran ciudad asiática que Siew Hua aspira a trenzar con cierta voluntad de diagnóstico de la contemporaneidad y comprensión sanadora.