Vuelta al cole flamenca

Entre los escurridizos propósitos que motiva siempre la llegada de septiembre, bien cabe el de ser un mejor aficionado jondo o, al menos, que la vuelta a las obligaciones se suavice con la perspectiva de un mes pleno de conciertos flamencos. Aunque estamos en año sin Bienal, podemos estrenar la agenda del curso 2025/2026 anotando citas jondas pues, durante este mes, la provincia de Sevilla despliega un horizonte de posibilidades con distintos formatos, enclaves y estéticas. Sin ir más lejos, esta noche la cantaora Regina ofrecerá el recital Por los versos de la copla y el cante en la Fundación Cajasol.

Empecemos por todo lo alto: pocas inmersiones tan profundas en el mundo flamenco como un festival de pueblo. Entre todos ellos, el de Cante Jondo Antonio Mairena sigue despertando un respeto reverencial entre aficionados y artistas. El profundo sentir flamenco de la localidad de Mairena del Alcor se aprecia mejor que nunca en la primera semana de septiembre, cuando la “noche del cante” perpetúa los valores de tradición y hondura que el maestro Antonio Mairena le imprimió a su festival hace ya sesenta y cuatro años. El viernes 5 de septiembre, la final del Concurso de Cante Jondo ofrece una oportunidad de oro para detectar las voces del futuro, preludiando la noche grande del sábado, que este año cuenta con los nombres de María Terremoto, José Canela, Virginia Gámez y Manuel Castulo al cante; así como con el baile de Luisa Palicio, una excelsa exponente de la escuela sevillana. Un cartel que combina acertadamente juventud, veteranía y talento local. No obstante, el profundo amor que los maireneros sienten por el flamenco merece por sí mismo una vista al pueblo.

No nos alejamos de los Alcores, ya que una semana después, en la vecina localidad de El Viso, el Festival de Cante Grande reúne el sábado 13 a las voces de Segundo Falcón, Antonio Reyes, Manuela Cordero y Sonia Miranda, a quienes se sumará el baile de Juan de Juan y un fin de fiesta comandado por Enrique el Extremeño, Cancanilla de Málaga y Nano de Jerez: artillería pesada del cante por bulerías.

De vuelta a la capital, es difícil imaginar un entorno más bucólico que el de las Noches en los Jardines del Alcázar. Dentro de su programación aún quedan dos citas flamencas que disfrutar en el mes de septiembre. En ambas, dos excelentes cantaores acometen sendos homenajes. En Una voz para un legado, el paradeño Rubito Hijo señala la fuerza expresiva de la obra del pintor y poeta morisco Francisco Moreno Galván, cuando se cumple el centenario de su nacimiento. Moreno Galván aportó una riqueza lírica inagotable a la armazón del cancionero popular, añadiendo un carácter contestatario y libertario que clamaba por la emancipación del campesinado andaluz. Una estética que casa la perfección con el clasicismo y la exuberante voz de Rubito Hijo, quien se imbuirá de ese espíritu para la noche del 10 de septiembre.

Por su parte, el onubense Jeromo Segura (premio Lámpara Minera de las Minas de la Unión en 2013) se propone realizar un recorrido por el cante de su tierra, desvelando la mareante riqueza del repertorio alosnero en seguidillas y fandangos, y señalando la transición del folclore al cante jondo de esas músicas, acaecida con la inestimable intervención de la voz de trueno del inolvidable Paco Toronjo. Será el día 18.

El histórico e imprescindible ciclo de los Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol retoma su actividad tras el parón veraniego con un nombre estelar: Arcángel se anuncia en la Sala Chicarreros el día 25 con Olor a Tierra. Tras estrenar en la pasada Bienal Un mar de cantes, el maestro onubense vuelve a Sevilla para ofrecer su perfil más clásico, en un recital donde viaja sin solución de continuidad por los diferentes estilos, épocas y estéticas que emanan de tientos, cañas o tangos y, por supuesto, fandangos.

Pero si algo aman los flamencos, es narrar sus propias vivencias. En un arte marcado por la oralidad, el ciclo Amalgama que organiza el Ayuntamiento otorga la palabra a los protagonistas de lo jondo en un ciclo de charlas en las que un profesional de la comunicación entrevista a una dupla de artistas que abordan el flamenco desde distintos oficios, miradas y generaciones. Siempre en la Real Fábrica de Artillería, septiembre ofrece tres citas. El día 10, Fernando Iwasaki, Remedios Malvárez y Pepe Lamarca conversarán sobre cómo las letras y la fotografía retratan el flamenco. El día 17 la maestra del baile Manuela Carrasco expondrá junto a su hija, Manuela Amador, la importancia del legado familiar en la trasmisión de este arte, en un encuentro moderado por el crítico Manuel Martín Martín. El mes se cierra con una disertación sobre los lenguajes de la danza moderna a cargo de las bailaoras Merche Esmeralda y Leonor Leal, entrevistadas por Leo Sardaña el día 24.

Para quienes quieran vivir el cante en primera persona, la Peña Flamenca Torres Macarena retoma su tertulia de aficionados todos los miércoles y jueves a partir de las 20 h.