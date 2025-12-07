Yerai Cortés en los cafés parisinos

La ficha 'Ni en los puertos italianos-Ni en los cafés parisinos'. Yerai Cortés. Sony Music.

El guitarrista Yerai Cortés, nominado al Grammy Latino y ganador del Goya, lanza dos nuevos sencillos: Ni en los puertos italianos y Ni en los cafés parisinos.

Se trata de una declaración de amor en forma de alegrías. La pieza, en dos partes, destaca por la inocencia que transmite la guitarra flamenca de Yerai Cortés, quien inyecta una energía festiva y matices sonoros capaces de dotar a la guitarra flamenca de una personalidad propia. Yerai Cortés está acompañado por una coral de voces femeninas que sentencia el mensaje del tema: “ni en los puertos italianos / ni en los cafés parisinos / vas a encontrar un querer como el de este alicantino”.

Esta no es la primera vez que el público escucha estos temas. El guitarrista ya los ha presentado durante su gira Guitarra coral, que le ha llevado a lo largo y ancho de España y con la que cerrará el año, con todas las entradas agotadas para los conciertos en el Teatro Central de Sevilla y en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, y habiendo pasado también por el Teatro Real de Madrid.

Estos temas también formarán parte de la segunda producción discográfica de Yerai Cortés, que se publicará en los primeros meses de 2026.

El lanzamiento también incluye un videoclip dirigido por Didi Domenech y Mau Morgó, este último también director creativo, que ya dirigió la pieza audiovisual Sonar por bulerías, con la fotografía de Àlvar Riu y la producción de Juan Pérez de las Rozas. La producción, rodada en Madrid retrata las inquietantes consecuencias de la fama.

Los sencillos llegan después de que Yerai Cortés participara en los Grammys latinos 2025 con una nominación como Mejor Nuevo Artista. Se trata de la primera vez que un guitarrista opta a dicho premio.

Originario de Alicante, su carrera dio un giro tras protagonizar la película La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, dirigida por C. Tangana, film ganador de dos Premios Goya, que inspiró su primer álbum homónimo, publicado en diciembre de 2024.