La Virgen de todos

Un conspicuo cofrade foráneo se entretuvo en buscar el estandarte de la Virgen de los Reyes. Lo confundió con el sacramental del Sagrario y con el pendón municipal. Preguntó a una señora, de las que saben las cosas a fuerza de sentirlas. "Señora, ¿cuál es el estandarte de la hermandad de la Virgen?". Y ella, confiada, respondió: "No, miarma, la Virgen no tiene hermandad, la Virgen es de todos". Miró el móvil el sabijondo y dijo: "Tiene una asociación que le da culto". Y la señora, sentenciando la conversación mientras pasaba Fernando Yuste cerrando el tramo, le dijo al jovencito: "Mira si es de todos que ellos la cuidan y fíjate dónde van, alumbrando el camino para que pase la Virgen con sus nardos y sus cosas".

Tenía razón la señora, abanico en mano, paso enjuto y brillo agosteño en la sien. La Virgen es de todos. De los que hacen la novena y los que no la recitan. De los que están en Sevilla y de los que se refugian litoral y serranamente. De los que vienen andando por la mañana y de los que recorren esa mañana la ruta de las Vírgenes dormidas y salen por la noche a ver el Corpus de Salteras y la Asunción Gloriosa de Cantillana. La Virgen es de todos. Dentro de dos años, hará 75 que el cardenal Segura la nombró Patrona. Dentro de cuatro años, 775 agostos desde su llegada. Pero esos oropeles a Ella no le agradan. Ella es más del tú a tú mientras camina en un paso que lleva parasol pero no puertas, para que nada le tape la vista y llegue al último rincón de las almas doloridas.

Será mañana cuando la Virgen mande a los ángeles desplegar sus alas sobre la ciudad, para que todos recuerden con qué nombre acude el cielo cuando Sevilla invoca a María. Allí estaremos, en alma, vida, presencia y corazón para admirar el milagro. Allí estará aquella señora, o la que ocupe su lugar, porque las madres y las abuelas sevillanas son esos ángeles que la Virgen manda para que no nos olvidemos de lo más importante: todos somos de la Virgen.