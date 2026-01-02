Se abre un tiempo de rumores

Será a partir de hoy cuando se le dé la orden de salida a otro tiempo de esos rumores que suelen acabar en bulo y todo será hasta finalizar el 2 de febrero. Y como en la ventana estival, casi todo se producirá sobre la última campana. Un mes en que el vértigo de las competiciones se verá opacado por un sinfín de noticias más o menos fundadas y que se irán diluyendo sin ser confirmadas en su inmensa mayoría.

Es ésta una ventana en la que tendrá incidencia mayoritaria la de corregir defectos que han ido aflorando al compás de la competición. Y es una ventana en la que abundan las urgencias que surgen según el discurrir del calendario. Pero es una ventana más en la que son muchos los clubes que para comprar han de vender. Y eso de vender tiene el mal trago de querer remendar dejando otro descosido al aire, lo que propicia que la mejoría del equipo sea más que discutible.

Es una cuestión que apena bastante al cliente, ya que para hacer caja con la que luego gastar hay que desprenderse de los más apreciados del plantel. Es muy complicado que te compren lo que quieres vender, por lo que, a la fuerza ahorcan, suelen fijarse en lo más brillante del vestuario. Y en el fútbol según Sevilla pasa un más de lo mismo, lo que descorazona bastante al aficionado. En fin que hoy comienza ese tiempo de compro, vendo que derramará ríos de tinta pero que al fin y a la postre serán pocos los rumores que tengan cierta validez.