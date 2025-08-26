Apertura con recortes

Los principales índices europeos recortaron parte de las subidas del viernes, que vinieron ante el aumento de la confianza en un recorte de tipos de la Fed en septiembre y otro en diciembre, a la espera de los datos de inflación del jueves y del viernes.

El Íbex 35 cerró con una caída del 0,9% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,8%.

En EEUU, el índice de precios del gasto en consumo personal, excluidos los alimentos y la energía, subió un 2,9% en julio con respecto al año anterior y el foco está en la publicación del jueves de los datos del Deflactor del PIB, el consumo personal y las solicitudes de prestaciones por desempleo.

El miércoles, la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia servirán para comprobar si el sector de la IA ha seguido invirtiendo a ritmo elevado. Ayer destacó Intel, tras la adquisición del 10% de EEUU.

En medio de las complicaciones que supone el encarecimiento del precio del café, Keuring Dr. Peper ha acordado comprar JDE Peet’s por 15.700 millones de euros para reforzar su negocio cafetero, que atraviesa dificultades.

Por otro lado, Coca-Cola está analizando vender la cadena de cafeterías británica Costa, que opera en 50 países, y adquirió en 2018 por 3.900 millones de libras esterlinas.