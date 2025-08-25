Sin ‘El Caso’, el telediario

Cada telediario es un drama, como una inmersión en la sección de Sucesos, ese apartado gacetillero que tanto tirón tenía entre los consumidores de prensa. Y aunque todo periódico que se preciase contaba con dicho rincón noticioso, el culmen de la cosa lo protagonizaba El Caso. Casi medio siglo duró el invento del ingenioso Eugenio Suárez y cuando dejó de existir fue motivo de inspiración para una serie televisiva a cargo del hijo de Fernando Guillén y de Gemma Cuervo. Pero ciñéndonos al periódico hay que decir que era el producto preferido por una legión de lectores que levitaban con la forma en que se detallaba aquel caso Jarabo que tanta sangre derramó. Era un producto de clientela fija y de esa misma manera está encontrando hogaño su sitio en cualquiera de los telediarios que padecemos. Cada día una violación o un crimen de los que se calificaban como pasionales, todo trufado con la noticia estelar del verano, esa de que España arde por sus cuatro costados y ahí el drama, de forma intencionada.