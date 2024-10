El cupo de errores se le acorta al Betis

Hacerse fuerte en casa y cuestionar detenidamente el aluvión de rotaciones es la tarea principal del Betis para salvar el escollo de la primera fase. Y es que no pudo ser peor su debut en esta Conference que se miraba como el objetivo primero de la temporada. Con nueve cambios sobre el equipo que venció al Espanyol y con la ausencia del que resolvió ese partido, el Betis se fue de Varsovia sin haber disfrutado de una sola ocasión de gol.

Un fallo en la marca de una pelota parada permitió a Kapuadi cabecear en solitario a la red y dejar prácticamente aquello visto para sentencia. No funcionaba el equipo en ninguna parcela del campo, quedando muy en entredicho el papel de Cardoso, desacertado en la resta y en plan cartero cuando tocaba sumar. Demasiadas conducciones que permitían el repliegue del rival para solaz de Tobiasz, el cancerbero polaco, en un partido que recordará por lo poco que le exigió.

Con una engañosa superioridad en los tiempos de posesión mediante pases y repases en zonas de nadie, sin romper líneas y con un feble tiro de Altimira como única producción en ataque se llegaba al descanso. No movió pieza alguna Pellegrini, que los dejó para la hora de juego y lo hizo masivamente, agradeciendo el equipo la entrada de Ez Abde, el único futbolista bético que llevó algún rapto de preocupación a las filas polacas, pero no sería suficiente, claro que no.

Discurrió todo el segundo tiempo en territorio polaco, pero si el partido dura una hora más, posiblemente estaríamos hablando de lo mismo. Este Betis de ayer en Varsovia no tuvo fútbol y por eso se viene con la obligación de que el cupo de errores quizás no permita más partidos como el de ayer. En esta ocasión puede que haya tenido alguna incidencia la proximidad del derbi, pero tampoco era de esperar el bajo nivel mostrado por los que estuvieron en fría tarde polaca.