Desechar la irregularidad, meta del Betis

Pellegrini lo ha dicho y cuando el Ingeniero dice algo se colocan los cartuchos en el cañón. No va más, el Betis de Pellegrini alcanzó su cota más alta antier noche en su pleito con el Atlético de Madrid. Por primera vez, Simeone hincaba la rodilla ante la tropa del chileno y eso deja en evidencia a los que veían en la deriva bética un fin de ciclo. Pues vaya tela del telón cómo superó eso en la noche que se estrenaba el cambio horario.

¿Y por qué no prodiga el Betis actuaciones como esa de ante el Atlético de Madrid? ¿Cómo un equipo tan dinámico da la imagen que da en noches como, por ejemplo, la del jueves ante el Copenhague? Misterios que encierra este hermoso juguete llamado fútbol y que, desde luego, es lo más importante de cuantas disciplinas componen el capítulo que acoge a las menos importantes. Total, que el Betis lo bordó y que las cosas no ocurren porque sí sino por pura causalidad.

¿Y es casualidad que Cardoso dé esa exhibición de exuberancia o que el muy cuestionado Perraud trazara una raya imposible de superar por el contrario? Datos que llevaron al Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, a devolverle a su gente el ánimo perdido la noche triste del Copenhague. Y de esa manera, ¿para cuándo la próxima vez? Confiando que lo de Almendralejo del jueves sea como debe ser, la próxima es de aúpa, ni más ni menos que Bilbao.

Del partido con el Atlético de Madrid hay que quedarse con el sentido de la anticipación y pensar que la falta de gol fue un accidente que no debería prodigarse. Pero lo más importante de cuantas fallas puedan corregirse es la de la irregularidad, ese pasar del diez al cero con tanta asiduidad. Y es que un equipo que se ve capacitado para arrinconar al Atlético de Madrid o de ganar donde el Barça fue humillado no puede mostrarse como ante los daneses, ¿verdad que no?