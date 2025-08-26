En la efeméride, sobredosis dolorosa

Casualidades que da la vida y anoche se daba una muy dolorosa. Dieciocho años se cumplían de una de las efemérides que tanto dolor llevó y es que del 25 de agosto de 2007 pasábamos al 25 de agosto de 2025 y en los tuétanos un Sevilla-Getafe para que el recuerdo se fuese de cabeza a la memoria de Antonio Puerta. Los mismos equipos en liza y todo empezaba de la misma manera, con el Getafe adelantándose en el marcador. Un gol de un Jesús Navas enrabietado devolvía el pleito a la realidad para que todo acabase con un rotundo 4-1.

Y vamos al presente, duro presente el que vive el Sevilla no confirmando la buena imagen que daba el pasado domingo en San Mamés. Con Vargas, inscrito horas antes, como esperada novedad, el equipo no dio la talla en fase alguna del partido. Se adelantaba Liso, gran figura con Milla del partido, y tardaba en empatar el Sevilla en autogol de Iglesias, pero aquello no funcionaba y, claro, no daba buena espina.

Se iba al descanso en tablas de forma milagrosa, ya que el dubitativo Nyland vio cómo a portal vacío, un rival la mandaba fuera. Y la catástrofe no tardaba en llegar y a los seis minutos de la reanudación, un pase magistral de Milla volvía a rentabilizarlo Liso fusilando a un Nyland que salió sin tapar demasiado. Y a partir de ahí, el Sevilla, tan ayuno de fútbol, quiso llegar atropellando la razón sin éxito alguno. Era también 25 de agosto y contra el Getafe, pero aquel Sevilla y éste no se parecen.