Sánchez, ausente por decisión de Susana

NO se recuerda en la historia de la democracia española un presidente de Gobierno que participe menos en la campaña electoral de su partido en la comunidad autónoma más poblada de España que Pedro Sánchez. Un par de mítines entre viaje y viaje al extranjero, y santas pascuas. A otra cosa, mariposa. Lo mismo pasa con sus ministros, que visitan Andalucía con cuentagotas. Incluso los que son andaluces.

No es por culpa suya, ciertamente, sino porque Susana Díaz así lo ha querido. La actual presidenta de la Junta ha buscado expresamente la ausencia casi total de su compañero y, sin embargo, enemigo, en la campaña para su reelección (ya desde antes, desde la decisión misma de convocar las elecciones en solitario). Persigue desvincularse por completo de la marca PSOE nacional, consciente de que quien la encarna ahora no suma, sino que resta, y deseosa de separar la suerte de ambos proyectos políticos. ¿Acaso han escuchado en algún momento a Susana defender la gestión de Pedro? ¿Se ha referido, siquiera sea de refilón, al conflicto de Cataluña y la política de apaciguamiento de su secretario general con los separatistas que le auparon a la Moncloa? Sí: para condenar sin paliativos la reciente vejación de Borrell, sin comparación con las palabras melifluas y vergonzantes de Sánchez al respecto y dirigiéndose a los rufianes, no al PP.

Se ha construido una falacia según la cual en venganza por esta marginación Pedro Sánchez estaría encantado si Adelante Andalucía exigiera la sustitución de Susana Díaz por otro diputado como condición para apoyar al PSOE tras las elecciones. No tiene ni pies ni cabeza. Ni creo tan descabellados a los líderes de AA, ni hay en las listas socialistas candidatos solventes que no sean obedientes al susanismo ni Sánchez ha perdido tanto la chaveta como para planteárselo en serio. Tonto no es.