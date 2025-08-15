Un error que haya Liga con mercado abierto

Tendrá que llegar el día que no haya Liga mientras se encuentre abierta la ventana estival de fichajes. Como está establecido ahora el tiempo de fichajes no beneficia a nadie y no cabe otra que volver a impedir que un futbolista vista dos camisetas en la misma competición. Eso por un lado, que por el resto se anda desvirtuando el curso a la par que se vuelve febril esa contrarreloj con la meta puesta en el cierre del mercado.

Todo eso sin pararnos a pensar que son muchos los países que cierran la ventana quince días después que en Europa, lo que provoca indefensión. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Antony con la posibilidad de que el United no acepte las condiciones del Betis y esté a la espera de que el mercado del petrodólar siga abierto tras cerrarse el europeo. Ahí puede tener una posición ventajosa a la hora de rentabilizar un negocio que, de partida, le costó casi cien millones.

Y ahora pongámonos en la situación del Betis, que de tanto esperar a un acuerdo con el United puede quedarse sin cubrir el puesto que reservaba para el brasileño. Lo escribíamos hace un mes y me reafirmo en la idea de que puede volverse en contra tanto esperar su cesión. Por mucho interés que ponga Antony en volver al Betis, es importante lo que tiene en su poder el club inglés. Recuperar algo de lo invertido hace dos veranos es la idea de los ingleses y desde luego que el 1 de septiembre no será problema para ellos cuando quedan mercados muy poderosos por cerrar.