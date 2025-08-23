Final feliz, pero más ocasiones que juego

No por una superioridad manifiesta en el juego, pero sí por el gran número de ocasiones ante Sivera, el Betis no debió llegar al final en el alambre y con los miocardios disparatados. Ante el mejor Alavés que recordamos, todo se solucionó con el gol de Lo Celso cuando se cumplía el cuarto de hora de pleito. El partido tuvo muchas similitudes con el del lunes en Elche, ya que aunque no gozó de un considerable porcentaje en el apartado de posesión de la pelota, sí se puso con bastante facilidad de gol.

Está bien trabajado el Alavés, sobre todo en la forma de presionar, algo que ejercen con envidiable sincronización. Y como era de esperar, Pellegrini apostó por el equipo de la primera jornada con la única variante de Junior en vez de Rodríguez. Lo demás, ídem de lienzo, batuta para Lo Celso incluida, pero se perdía la pelota con facilidad y eso hizo que el Alavés creyese en sí mismo mediante un trabajo estajanovista de sus centrocampistas, especialmente el competitivo Blanco y Guridi.

Al cabo, triunfo apurado del Betis, pero triunfo y añoranza de una mayor productividad ante el marco contrario. Inquietaba la mudanza a la Cartuja y todo salió bien, con el calor ambiental intacto a pesar del mayor aforo. Pero casi cincuenta y cinco mil espectadores fueron capaces de que el calor llegase al verde para soplarle de popa a un Betis que anda en la tarea de rematar una planificación que el interés por Antony está retrasando más de lo deseable.