Las fotos de la cara de Macron

El presidente francés, Enmanuel Macron, es un tipo que me cae bien. A veces serio, otras con expresión dicharachera, con una historia personal cuanto menos curiosa… Una persona con la que seguro debe ser interesante charlar.

Además, en lo que empezó siendo crisis y está deviniendo en guerra tras la invasión rusa a Ucrania ha dado un paso al frente -como tampoco podría ser de otro modo siendo presidente de turno de la UE- y se ha puesto al servicio de la diplomacia ejerciendo de mediador europeo para salir de esta catástrofe humanitaria y, por lo que ya estamos notando, económica.

Bien es cierto que el papel de Francia y Alemania siempre es protagonista en cualquier momento de la historia del continente, pero Macron, quizás también pensando en las presidenciales para las que ya ha anunciado que será candidato, ha querido ejercer de diplomático y son habituales sus llamadas a Putin.

Ahora, varios medios se han hecho eco del trabajo de la fotógrafa del Elíseo, Soazig de la Moissonnière, que en su Instagram retrata al líder francés mostrando sus expresiones en estos momentos de tensión.

En estas imágenes se ve a un Macron desesperado, por momentos, hundido, a punto parece de soltar un coup de poing sobre la mesa y mandar a Vladimir a la mismísima merde. En otras fotos mira con desesperanza al techo de su despacho, como pensando… ¿Quién me mandaría a mí, mon dieu?.

Las imágenes de Macron lo humanizan, lo acercan a los sentimientos de su pueblo y de todos los europeos que tenemos ganas de soltarle cuatro frescas a Putin para que acabe ya la guerra el Ucrania. Y muestra la importancia de la diplomacia, sí, pero también la de mantenerse firmes antes un megalómano pirado, porque Macron negocia, sí, pero también ha mandado equipos militares y combustible a Ucrania. Y lo hizo sin dudar justo al iniciarse el conflicto.

Viendo las fotos de Macron en el Instagram de su fotógrafa uno no puede dejar de acordarse de aquella foto de Casado en un cuarto de baño lamentándose de los efectos del coronavirus. Aquí, a él, no le funcionó y fue más carne de memes que de empatía. De hecho, he visto a algunos compañeros periodistas en redes dándole caña a Macron.

Les invito a pasearse por la cuenta Instagram de la fotógrafa Moissonnière para que vean que más que postureo ha sido que los medios han querido hacer noticia de una serie de fotos dispersas en esa cuenta que lleva activa desde antes de que hubiera invasión ni nada.

¡Qué nos gusta criticar…! El trabajo de Soazing de la Moissonnière solo puede admirarse. Tiene la suerte de poder estar donde otros no, de escuchar lo que otros no, y como decía Robert Capa: “Si tu fotografía no es lo suficientemente buena es porque no estás lo suficientemente cerca”. Y ella lo está.