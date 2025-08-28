Francia centra el foco

Los principales índices europeos cerraron con tono mixto, con un moderado rebote de la bolsa francesa tras la caída del martes y mayoría de descensos en el resto. El sector bancario lideró los descensos y Consumo discrecional (Lujo) y Salud registraron los mayores avances en Europa. El CAC 40 francés rebotó un 0,4% liderado por las compañías de lujo, que en principio no están expuestas a riesgos presupuestarios. Los sectores más expuestos como infraestructuras y bancos mostraban ciertos indicios de estabilización tras los fuertes descensos en las dos últimas sesiones. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 0,2% y el Íbex 35 perdió un 0,7% liderado por los bancos.

Las tomas de beneficios en los valores bancarios vienen ante las especulaciones de que el Gobierno italiano podría gravar sus beneficios para mejorar las finanzas públicas. Adicionalmente, algunos bancos de inversión han rebajado las recomendaciones sobre el sector tras el rally de agosto. En España los cinco bancos del Íbex lideraron los descensos con recortes superiores al 2%.

A la espera de que caiga o no en Francia el Gobierno de Bayrou, lo más probable es que Macron nombrase otro primer ministro. En EEUU, los inversores están a la espera de los resultados de Nvidia.