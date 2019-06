El fútbol y la hipocresía del niño negro

Aburre. Es ver un niño negro sacarle dos cuartas a los demás y escuchar lo mismo. Y aburre. Es injusto y aburre. Y creo que sólo pasa en el fútbol, esa coctelera en la que entran todo tipo de sabiondos incapaces de hacer memoria fotográfica y recordar a sus compañeros de clase uno por uno cuando tenían 12 años. En la raza africana está demostrado antropológicamente que las fases evolutivas van a otro ritmo, igual que las niñas maduran antes que los niños y luego éstos desarrollan más fuerza entre los 13 y los 14.

En fútbol, cada periodo de vacaciones tenemos el mismo debate con el circo mediático de un torneo que nació en Brunete y que ahora llaman LaLiga Promises. Un torneo que pudo nacer como una idea bonita, pero que desafía todas las normas que persigue el fútbol formativo y con las que traganlos responsables de cantera de los clubes profesionales. Infantiles de primer año que llevan un año asimilando el salto al fútbol 11 y que vuelven a jugar a mitad de campo, con siete jugadores y en partidos de apenas 15 minutos. Como poner a Nadal a jugar un torneo de exhibición de pádel. Luego, en una plantilla de 20 chicos, explíquenles a los 6 ó 7 no elegidos que en el torneo de la tele sólo se inscriben 14 compañeros, los mejores.

Explíquenle a ese chico por qué dicen de él que su fecha de nacimiento está falseada y que no debería jugar junto a esos niños que son sus compañeros todo el año. Mientras, los coordinadores se frotan las manos porque con dos como esos ganan el torneo. Cortedad de miras. Hace años eran los Obama en el Atlético, en el que ya sólo juega uno y la mayoría de los rivales a los que se enfrenta lo han pasado en altura. Esta edición ha sido la del sevillista Ibra, un portento que en juveniles, cuando las fuerzas se igualen, no habrá pulido sus herramientas técnicas porque no las habrá necesitado.

Y el pequeñito Kang in Lee, casi desapercibido en su día, era elegido MVP del Mundial sub 20.