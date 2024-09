El gol de Ejuke, inyección de optimismo

Colgado del larguero, en inferioridad numérica y pidiendo la hora a gritos; así remató el Sevilla su segunda victoria de local. De esa manera rentabilizaba el gol de Ejuke conseguido poco antes al aprovechar una de las innumerables pérdidas de balón que tuvieron ambos equipos en mitad de la cancha. Victoria que era de obligado cumplimiento y que sirve para alejarse del pozo y colocarse en la zona templada de la tabla.

Al poco de sonar el tañido intermedio de la campana, el Sevilla en pleno y a raíz de una gran anticipación de Carmona, antes José Ángel, ejecuta un acoso en el área chica que acaba en derribo mediante gol compartido por Peque y David Torres. Y de ahí, al descanso para contento de una afición que está con el equipo y que apenas desmayó en su apoyo. Fue ese gol justo premio, que ya antes pudo Saúl abrir la lata en otro intento de acoso que no acabó en derribo.

Hasta ahí fue un toma y daca pleno de entusiasmo y sin apenas rasgos de calidad. Pimienta siguió contando con Navas en ataque, dándole el mando a Saúl, un futbolista que está recitando un papel muy parecido al que tuvo Sergio. Un papel de liderazgo en cancha y dicen que se prolonga hasta el vestuario. Efectivamente, este equipo necesita como el aire que respira de un futbolista con galones y parece que el ex colchonero está capacitado para que el Sevilla lo aproveche.

Pero al poco de reanudarse el juego, Saúl se lleva la mano al bíceps femoral y entra Agoumé, que no es lo mismo. No más irse el murciano empata Kike Pérez de tiro mordido al que no llega Nyland. Se entra en una fase con los dos queriendo ganar y luciéndose Hein en mano a mano con Peque. Pero llega el gol salvador de Ejuke y el Sevilla sufre con uno menos por expulsión de Marcao, pero los tres puntos se quedan en casa y la vida se ve con un ánimo mejor, mucho mejor.