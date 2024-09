Qué impaciencia la del VAR

Poco se ha hecho esperar el VAR para decir aquí estoy yo. Lo que nos venía como bálsamo con el que resolver cuantos entuertos se produjeran ha hecho todo lo contrario y en la cuarta jornada ya ha dejado su impronta manipuladora. No se puede tener criterios más distintos y lo que es penalti en Nervión no lo sea en el Bernabéu y me refiero al clarísimo de Courtois a Ruibal que desde la sala VOR ni siquiera se tuvo en cuenta.

Y como si te digo una cosa también te digo la otra, en el área bética hubo alguna mano bastante más clara que la de Isaac para el 0-2 del Girona. En todo este batiburrillo ya puede decir misa el jefe de los árbitros que el personal se queda cogiendo moscas ante tantos criterios distintos. Es como predicar en el desierto, pero muy pronto han empezado las manipulaciones para que no se dude del sistema y por si todo fuera poco, he ahí el Real Madrid agitando con sus medios.

No me refiero sólo a los medios afines, esos que forman la descomunal hagiografía del campeonísimo. Y eso es como un voluminoso iceberg que asoma sólo la punta, pero que irá agrandándose según vaya adoptando cada medio doméstico el papel que lleva tiempo interpretando la tele del Madrid. Nunca creí en la idoneidad de los medios oficiales, pues ya se sabe qué van a decir y cómo llevan el ascua a su sardina, pero no estaría mal un órgano corrector de esos demanes.

Los medios oficiales y el VAR son los que desvirtúan la esencia del fútbol. Infinitamente mejor era aquello del tercer tiempo, en que el partido no dejaba de comentarse en la barra o en la oficina hasta que llegase el siguiente. Entonces con echarle la culpa al error humano era suficiente, pero estas herramientas que tanto bien podrían hacer no son más que instrumentos en manos del hombre y ya se sabe lo aficionado que es el hombre a llevar el agua a su molino.