Inquietud ante un debut con mudanza

Amanece uno de esos días que jalonan la historia de una institución. La institución es el Real Betis Balompié y el motivo radica en una mudanza que, aunque temporal, se considera clave de cara a su presente y a su futuro. En este viernes 22 de agosto, el Betis inicia una andadura que tiene como cualidad más acusada la de cambiar el Villamarín por la Cartuja, ni más ni menos. Y como toda mudanza lleva en su mochila la inquietud, en ésta lleva el plus de una duda, la de si se mantendrá intacta la comunión que entre grada y yerba venía dándose.

¿Se conservará el calor ambiental en el nuevo domicilio? Confiemos en que así será y que ni siquiera las incomodidades del acceso menguarán la pasión que el beticismo traslada al terreno de juego. Y en este estado de cosas, Betis-Alavés para abrir boca tras la decepción ilicitana de un partido que debió acabar en triunfo verdiblanco y que se quedó en una tablas con el amargo sabor de una derrota.

Y a la espera de resolver la ecuación que lleva como incógnita el nombre de Antony y con Isco en el taller de reparaciones comparece el sexto experimento de Manuel Pellegrini con caras nuevas y con una plantilla sin rematar. Y el chileno sigue con su costumbre de no vender humo, con los pies bien asentados en tierra firme, pero sin descartar otro pasito adelante, uno más en un ciclo triunfal que registra la insólita marca de cinco presencias europeas consecutivas. Pero a ver la mudanza...