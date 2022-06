Ni concordenses ni mesteros

Vaya la que lió la Comisión de Expertos con los nombres para la nueva ciudad que surge de la unión de mi Don Benito y mis vecinos de Villanueva. Ardió Troya.

Y no me refiero a esas protestas que en más de un medio achacaron al enfado de mis paisanos por los nombres propuestos, que no eran por eso. Los que protestaban lo hacían por la unión en sí, no por el topónimo.

Es que ni Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana. No conseguí hablar con ningún calabazón (como se nos conoce a los de Don Benito) que viera medio bien si quiera que les fueran a llamar concordense o mestero.

Con los serones (así se llama cariñosamente a los villanovenses) hablé menos, pero más de lo mismo.

¡Vaya pifostio con los dichosos nombrecitos propuestos por los expertos! Pero como la fusión de Don Benito y Villanueva es algo buscado, y que ambas corporaciones pelean y trabajan para que salga adelante con el máximo consenso, pues los alcaldes no tardaron ni 24 horas en salir a la palestra y decir que ni Concordia ni Mestas.

Creo que por lo que dijeron durante la presentación de los nombres hasta ellos dos habrían tardado menos en rechazarlos. No habrían llegado los nombres ni a salir del ayuntamiento. Ha sido el PP de Don Benito el que ha puesto pie en pared y ante el clamor desatado por las dos poblaciones contra las propuestas, señaló que votarían en contra de ambas en el pleno. Quintana y Gallardo encontraron la excusa para devolver los nombres a los corrales y darse tiempo para ver cómo salimos de este embrollo: el consenso manda. Sabia decisión.

Ya sabemos cómo son los comités de expertos o de sabios. ¿Recuerdan la pandemia? Quítate tú que no sabes, ya te digo yo como te vas a llamar y claro, pasa lo que pasa.

Y es que nos hemos metido en un jardín curioso con lo de poner nombre nuevo al pueblo. Con lo fácil que habría sido juntar ambos nombres y tirar para adelante. ¡Qué más iba a dar cuál de los dos vaya primero! Pero no. Primera condición: que no contenga los nombres actuales. Y claro, ahí los expertos (historiadores, cronistas, lingüistas ellos) se pegaron 100 días para presentar dos opciones, digámoslo claro ya, horrendas y viejunas.

Si hay que escuchar a los pueblos, las opciones de 'Vegas del Guadiana' (sí, con el río ahí también puesto), 'Vegas Altas' o 'La Unión' son las que yo había escuchado en algunas tertulias de los vecinos.

Y si lo importante y lo que une es el río, pues que le hagan caso a mi compadre Bernardo Periñán y que le pongan 'Cádiz del Guadiana'. Yo lo veo.