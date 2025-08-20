Nuevo máximo del Íbex 35

Los principales índices europeos subieron ligeramente y el sector de defensa cayó después de que Trump comentara a Zelenski que EEUU ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Rusia. El Íbex 35 cerró con una subida del 0,3%, el CAC 40 fue el índice que más subió en Europa con 1,2% y el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,9%.

S&P Global Ratings confirma AA+ para EEUU, indicando que los ingresos por los aranceles ayudarán a suavizar el impacto de los recortes fiscales.

Home Depot, la mayor cadena minorista de productos para el hogar del mundo, publicó un crecimiento de las ventas comparables en el segundo trimestre fiscal de solo 1%, lo que indica que los consumidores estadounidenses están reduciendo la compras por las tasas de interés y la inflación.

Intel sube un 7% ya que la administración Trump podría entrar en el capital. Además, SoftBank Group ha comprado acciones de Intel para afianzarse en el sector de los chips. En renta fija, el mercado apuesta por que la Reserva Federal aplicará su primera bajada de tipos del año en septiembre, ya que la debilidad del mercado laboral supera los riesgos de inflación, y se espera otro recorte antes de final de año.