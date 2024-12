Un premio de lo más inoportuno

Sigue coleando, y lo que te rondaré, el arbitraje perpetrado por Cuadra Fernández en Villarreal, pero eso no obsta para que haya recibido un premio por su trayectoria. La foto de familia muestra a un ciudadano muy contento de conocerse, aunque con gesto menos ufano que el que muestra Luis Medina Cantalejo. Sin duda, el ex árbitro sevillano está satisfecho de cómo discurre el curso para ese dueto sospechoso que forman árbitro y VAR.

Y es que no se tapan y hasta se regodean en el error, pues no se explica que con el clamoroso arbitraje del domingo en La Cerámica bien podrían haber esperado cierto tiempo para entregarle la Escarapela FIFA. En vez de enmendar el error, si es que aún tiene enmienda alguna, pues se premia al autor, aquí paz y después gloria. Menos mal que, de momento, no han hecho también internacional al que manipulaba el VAR en dicho partido, el manchego Valentín Pizarro Gómez.

Y como remate de tanto tomate está el que no se hayan hecho públicos los diálogos al respecto entre la sala VAR y el colegiado Cuadra. Lo cual es señal inequívoca de que ni siquiera existieron para aclarar la gravedad o levedad de la entrada de Ávila al muy teatral Álex Baena. Y se da por tanto el ejemplo de cómo el VAR puede ser más pernicioso que beneficioso en este hermoso juego llamado fútbol. Entrar o no entrar, he ahí la cuestión, con lo que piensa mal y acertarás.

Desde antier ya hay presidente de la Real Federación Española de Fútbol y a ver si el gallego Rafael Louzán es capaz de poner orden en ese galimatías que actualmente es el fútbol patrio. Y no todo es la necesaria renovación del exitoso Luis de la Fuente, sino que son muchos los perejiles que aderezan la cosa. Y, desde luego, lo del asunto arbitral es manifiestamente mejorable, más que nada para que el VAR entre siempre en cada lance trascendente, que la mujer del César...