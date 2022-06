Aún queda para el 14-A y ya da asco

Iba a ser la Liga de Kylian Mbappé y se va a quedar en la de Tchouaméni y al final, como siempre, será la de Benzema. Lo gracioso es que el aparato mediático se lo come todo y acaba lavándole el cerebro incluso a los presidentes de los rivales del Real Madrid. A ver qué narices hace el máximo mandatario de un club que se autoproclama candidato a ganar un título de Liga lamentando que en en el campenato español no vayamos a disfrutar al final del fútbol de la megaestrella francesa. "Ésa es la actitud", que le diría alguno en todo jocoso, ya que la ironía se queda corta en situaciones así. Que Florentino se tire de los pelos, que Marca y As le dediquen portadas entre lo patético y lo ridículo, que Javier Tebas llore por las esquinas y patalee ante la FIFA... es entendible. Tenía dos magníficas opciones el susodicho presidente que dejó lamentablemente escapar a cambio de subirse al barco de lameculos: hacer una mijita de sangre a un rival que en el campo compite con mejores armas o mirar hacia otro lado en un tema que, directamente, no le debe interesar.

Con el mercado inmovilizado (también es verdad que la impaciencia es otra gran lacra de la sociedad actual y el ejercicio futbolístico no acaba hasta el 30 de junio), el verano gira a dos ruedas que son las de siempre. Por un lado los palos a Mbappé por osar no elegir el Real Madrid y por otro la plataforma creada para reflotar económicamente al Barça, a la que sólo falta que se haga público el número de cuenta para que todos los españoles ingresemos nuestros donativos para que al menos -sin Mbappé, sin Haaland...- disfrutemos de Lewandowski el año que viene.

Aún nos queda verano hasta el 14 de agosto, pero ya da asco la Liga 2022-23. Y aún falta Rubiales, que desde lo de Piqué está muy calladito (más le vale). Pero es el fútbol que tenemos, entre otras cosas porque lo alientan -y lo votan- nuestros presidentes.