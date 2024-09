Un triunfo como mejor sienta

Tardó en llegar, pero llegó la fiesta que se programaba en Heliópolis. Más de una hora se hizo esperar el motivo para el gozo y llegó de una forma que suele gustar mucho. En la gran noche de Abde, la guinda estuvo en que iba a ser él quien abriría el camino del triunfo. Hasta ese minuto 74 hubo demasiadas dudas respecto a la capacidad del equipo y afloraba la nostalgia añorando esos pesos tan pesados que no estaban en la yerba.

Y es que hasta entonces y con un centro de campo que no se imponía al rival, la esperada superioridad del Betis no aparecía. El juego, por llamarlo de alguna manera, no estaba en consonancia con lo que se espera de este Betis. La dupla formada por Roca y Carvalho no funcionaba y únicamente se intuía gol gracias a Ez Abde, que iba a constituirse en la figura principal de la noche. Y un accidente iba a propiciar un cambio considerable, la lesión de Carvalho, que fue alarmante.

Al portugués lo suplió Altimira y ahí empezaron unos brotes verdes que culminarían en la gran explosión de júbilo que originaron los goles. Fue todo tras unos cambios que iban a resultar providenciales. De una tacada y a la hora de partido, Pellegrini mandó a la pelea a Lo Celso, Vitor Roque y Bellerín. Y sería el catalán el que originó el primer gol para que al poco Vitor Roque entrase y besase al santo, con lo que la fiesta que tanto se esperaba hizo que aquello explotase.

Indudablemente, la entrada de Lo Celso sirvió para que las cosas tuviesen sentido y de esa forma apareció el Betis que espera el beticismo. Era una fiesta lo que se anunciaba en el retorno del Betis al encuentro de su gente. Y aunque esa fiesta se hizo esperar, nunca es tarde si la dicha merece la pena. Y a fe que mereció muy mucho la pena, sobresaliendo por cómo se produjo, porque todo cobrara sentido con el anhelado Lo Celso y con el debut con gol de Vitor Roque, ¿cómo mejor?