Y Vinicius cambió los papelesY Vinicius cambió los papeles

Entre la exitosa reaparición de Bartra, el acierto de Pimienta en la ubicación de Juanlu, cómo La Masía al alimón con Lewandowski sigue sacando a flote al Barça, de qué manera ha ajustado Jagoba las teclas baleares o cómo el Rayo de Íñigo Pérez tomó Anoeta en un discurso de cómo se rentabilizan los valores propios, la jornada inaugural dejó una perla para la historia. Fue la de Vinicius diciéndole al árbitro lo que tiene que hacer.

Futbolista estratosférico que combina la excelencia con el histrionismo, Vinicius Junior se mejoró a sí mismo poniendo orden en la actuación de Soto Grado, el hombre que arbitró el Mallorca-Madrid del cierre dominical. Tiene este carioca ciertas cualidades que van de la velocidad y el regate a la rara habilidad de exasperar a todos los públicos menos al del Bernabéu. Y es que el muchacho amalgama el miedo que le mete al rival con la exasperación por su comportamiento.

El domingo se superó a sí mismo en una extensión del contencioso que se trae con Maffeo. La traen desde antes de que éste llegase a Son Moix; o sea, que viene de largo y el domingo hubo un ingrediente más que añadirle al guiso. Y fue la reacción que tuvo con el riojano Soto Grado. Comoquiera que lo último de la norma es que ningún futbolista, excepto el capitán, pueda dirigirse al árbitro, en esta ocasión se volvió a pasiva la oración y el carioca se vio en su salsa.

Tras uno de los escarceos con Maffeo, el árbitro se dirigió al madridista pidiéndole calma, que es lo lógico en estos casos, pero como los tiempos han cambiado, Vinicius no tuvo otra ocurrencia que decirle al árbitro que se dirigiera al capitán y no a él. La cosa se quedó ahí pero con gesto de estupefacción en el árbitro, y la incógnita es la de qué habría hecho Soto Grado si esa situación la hubiese originado otro que no fuese Vinicius, ese extraordinario jugador... del Madrid.