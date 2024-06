Sumido en sus recuerdos, el viejo profesor no dejaba de lamentarse. “El día que la Policía Nacional entró en la Universidad fue el más triste de mi vida, pero yo no la llamé”. Don Manuel Clavero en el recuerdo de su tiempo de rector magnífico y viene a cuento por cómo cambian las cosas para que el actual rector sí echase mano de la policía para que la Universidad no estuviese tomada. Cuando entonces, las manifestaciones estudiantiles estaban más que justificadas y la Universidad bien podía ser lugar donde refugiarse a sagrado, pero no ahora. Con una democracia reconocedora de derechos civiles no tienen sentido las algaradas de ese tipo, por lo que Miguel Ángel Castro obró correctamente para que cesase dicha invasión. Cuando la dictadura era lo correcto, pero no ahora y en este tiempo de exámenes.