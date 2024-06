Hace ya un lustro que se reordenó el tráfico por Baños y no parece que el personal se haya enterado del todo. Se trataba de una peatonalización con matices, ya que desde San Vicente a la Gavidia sólo podrían utilizar vehículo los residentes. La parte más estrecha de la calle se dejaba sin tráfico y para eso se colocaban señales informativas y prohibitivas, pero que si quieres arroz... Entre los muchos foráneos que apelan al desconocimiento para su internada por terrenos prohibidos y los listos que, aprovechando la ausencia de guardias, siguen hasta Teodosio, Martínez Montañés y Cardenal Spínola, la cosa es que de zona peatonal, nada de nada. ¿Y qué decir de los ciclistas? De esos émulos de Indurain mejor no hablar, como mejor es no hablar de la suciedad del pavimento, tan poroso, que le pusieron.