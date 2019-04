Congoja en el ecuador de la fiesta

Acongojado por la mayor catástrofe que ha sufrido el arte en siglos, contrito por cómo se ha destruido la catedral de París y ciertamente inquieto por no saberse a ciencia cierta qué chispa hizo que Notre Dame ardiese, hoy llegamos al ecuador de la mayor fiesta de Sevilla. Esta tarde debuta con cirio el ya ex acólito Raúl y sólo hay que implorar a San Pedro a fin de que vigile una adecuada distribución pluviométrica. Se trata de que llueva lo que tenga que llover, pero no en esta ciudad que se convierte en una Jerusalén por siete días que quiere vibrar esta noche con la vuelta del Baratillo al Arenal. Es de las estampas que no hay que perderse esa forma de doblar el cabo de Tomás de Ibarra, así que vuelve de la Catedral rumbo a su casita de Adriano. Pero lo tremendo es cómo ardió Notre Dame un Lunes Santo; ¿qué habrá sido del espíritu de Quasimodo? Qué dolor...