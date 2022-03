Antes de triunfar con su arrolladora Anita en West Side Story, antes de convertirse en un icono de la historia del cine, Rita Moreno sintió un profundo hastío y llegó a pensar en abandonar su carrera. Aquella chica de orígenes humildes que había viajado desde Puerto Rico en busca de oportunidades se había cansado de que al mirarla no vieran más allá de su procedencia, la redujeran a un estereotipo: en todas las películas le ofrecían el mismo papel, el de indígena enamorada, la distracción sentimental del protagonista blanco. En las escenas aparece con un bronceado artificioso, procurando otorgarle dignidad y sentimiento a líneas sin enjundia, disimulando la rabia de no poder dar rienda suelta a su talento por culpa de los prejuicios.

La actriz habla de aquella insatisfacción en Rita Moreno: una chica que decidió ir a por todas, un documental que programa Movistar, y en el que se apunta una idea interesante: que ese modo de retratar a los hispanos acaba calando también en la visión que esa comunidad tiene de sí misma. ¿Quién se va a permitir tener sueños si le dicen que el paraíso está vetado? Rita Moreno, como reza una camiseta que viste, decidió ir a por todas, y abrió un camino emocionante y hermoso que han transitado tantas y tantos después, fue una de esas valientes predecesoras que hicieron posible lo imposible. Pocos lo saben, porque el público la vincula a West Side Story y poco más, pero ella es una de las contadas intérpretes que ha conquistado el EGOT, los cuatro premios más importantes del show business en Estados Unidos, el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Pero, antes, Moreno no lo tuvo fácil, y en el documental comparte confidencias estremecedoras: recuerda, por ejemplo, que una noche fue violada por su agente y que, sin embargo, permitió que éste siguiera representándola porque no sabía a qué otra persona acudir en esa selva de la industria de Hollywood.

La historia de Rita Moreno nos dice que, a pesar de los obstáculos y los agravios, debemos creer en nosotros, seguir queriéndonos. Hay varios momentos en ese filme -de narrativa un poco plana, no nos engañemos, es su protagonista la que desprende fuerza- que conmueven especialmente. Cuando la actriz queda viuda, se da cuenta de que contrajo matrimonio más por la presión social que por propia voluntad, y comprueba con alivio que ya no tiene que rendir cuentas a nadie, que puede valerse y continuar a solas. O cuando, ya octogenaria, le ofrecen el personaje de la abuela en una serie y sigue batallando contra los clichés, y pide a los guionistas que sea una mujer sexual, con deseo, porque -ese es su legado- no debemos someternos a lo que se espera de nosotros, sino ser fieles a nosotros mismos.