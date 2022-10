¡Sevilla a por la carrera espacial!

Sevilla ya conoce algunas de sus rivales para acoger la sede de la Agencia Espacial Española, el caramelo que el alcalde Muñoz quiere para la ciudad. Junto a Sevilla han mostrado sus aspiraciones Huelva,Tres Cantos, Teruel, León, Cebreros, Puertollano y Canarias. No deberíamos tener problema en ganar, pero no se descarta que Barcelona y Valencia formalicen una candidatura. El Gobierno inició el 27 de septiembre el procedimiento para elegir la sede de la futura agencia, que estará operativa previsiblemente en el primer trimestre de 2023 y que se ubicará fuera de Madrid, atendiendo así el objetivo del Ejecutivo de descentralizar las sedes de los organismos públicos de nueva creación. La fecha de proclamación de la ciudad ganadora es antes de las elecciones municipales. Hace bien el alcalde en luchar por esa sede, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones. Ser alcalde es manejar unos equilibrios entre la gestión del día a día de la ciudad, (sobre todo la organización de esa gran infantería municipal que son los policías, los barrenderos y el transporte urbano) y los proyectos de futuro que generan resonancia. Muñoz se prepara una primavera de lujo con la entrega de los premios Goya y la carrera por la sede del espacio.

La Junta parece que apoya la iniciativa de Sevilla, eso parece. No ocurre lo mismo con la Ley de Capitalidad, que sigue provocando absurdos recelos. Hasta el senador José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía, dice ahora que no es el momento. ¿Cuándo lo será? El único parque tecnológico dedicado a la industria aeroespacial está en Sevilla (Aerópolis)y la apuesta de la ciudad por el sector aeronáutico es patente desde hace décadas. Habrá que ver si determinados intereses políticos y partidistas de última hora no nos juegan en contra, sobre todo si los catalanes entran en juego, atraídos por ese programa de descentralización de las sedes administrativas que el sanchismo promueve con habilidad.

En ese río revuelto podemos pescar una buena sede a la altura de la de la Comisión Europea que ya tenemos en la Cartuja y que es absolutamente desconocida para los sevillanos. Sevilla puede convertirse en el epicentro de la industria espacial española y del sur de Europa. Un sector de futuro, que supondrá también el relanzamiento de la industria aeronáutica, una unión que se convertirá en una gran locomotora económica y generará un gran valor añadido. Se supone que la agencia en Sevilla captará a muchas empresas y eso creará mano de obra, riqueza y fortalecerá las universidades. Apriete, alcalde. Apriete. Nos dejan sin túneles en la SE-40, pero que nos den la Agencia del Espacio. Los marcianos ya los tenemos..