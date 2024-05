Parece como si el ministro de Cultura hubiese provocado un efecto que no era el deseado, ¿o no era ataque sino apoyo lo pretendido con su diatriba? Viene al caso porque en los últimos días ha nacido una reacción en apoyo a la Fiesta inesperada. Son las cosas de las campañitas, que, a veces, obran en contra de quien la activa. Mañana arranca San Isidro con Morante y Urdiales para una expectación tremenda y el ‘no hay billetes’ asegurado. Pero es que antier tuvimos en Sevilla una tarde taurina a más no poder con una nueva edición de los mano a mano que conduce José Enrique Moreno y en el que Pepe Ribagorda y Enrique Ponce hicieron un alegato por la Fiesta inmejorable y cerrar ya de noche con la fiesta que el Cortinglés organiza en el Alcázar para entregar sus premios taurinos. Qué martes el de ese día.