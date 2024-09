Chinerías sevillanas

No serviría sólo para que vengan ricos desde un país comunista. Un chino sevillano me dice que los vuelos directos entre Sevilla y Pekín y/o Shanghái también tendrían utilidad para ellos y sus familias. Pues en Sevilla, según el padrón, viven más de 5.500 ciudadanos chinos, pero se estima que hay unos 11.000. Para que se hagan una idea, en el Ayuntamiento el concejal está a menos de 10.000 votos, si bien Adelante Andalucía consiguió 11.997 (el 3,72%) en las últimas elecciones municipales, y se quedó sin que Sandra Heredia saliera elegida, por no llegar al 5%. Si todos los chinos sevillanos se empadronan y votan, pronto podrían tener un concejal, y hasta la llave para decidir la mayoría en la Alcaldía entre el PP y el PSOE. Aquí viven más chinos que suecos. Y quizás por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz, vuelven de nuevo sus ojos hacia ese gran país.

Ambos son del PP y siguen el rumbo que marcó el socialista Juan Espadas, que cuando era alcalde de Sevilla incluso grabó un mensaje para que lo pusieran en la pequinesa plaza de Tiananmén. Entonces ya se habló de un vuelo directo desde Sevilla a Pekín o Shanghái. Pero pasó lo que pasó en Wuhan, y se organizó aquello del Covid, con lo cual se fue todo al garete.

En Sevilla, la gente confunde a los chinos con los coreanos del sur y los japoneses. Algunos, para evitar líos, hablan de asiáticos. China es un país comunista para unas cosas y capitalista para otras. Por eso, miran más hacia allí los del PP andaluz y sevillano que los de Sumar. China es la segunda potencia mundial, pero la sanidad pública no funciona como en España, y no es gratis para todo, ni para todos. En cuanto a la inmigración ilegal, allí no entra un extranjero sin los papeles en regla. Y si entra, se va a enterar de lo que vale un peine chino. Por eso, los sin papeles de los países islámicos no se van a China, ese país comunista rico.

Viajé en el Metro de Shanghái en hora punta, y entendí que el Metro de Sevilla es una birria. Aunque, para saber eso, basta con viajar en el Metro de Madrid. En Shanghái inauguran una línea de Metro todos los años. Sobre eso podrían asesorar a Juanma. Allí no tardarían 10 años para llegar a Pino Montano.

En Sevilla, las tiendas llamadas de chinos van a menos. Además, es más barato comprar online en Shein, Temu y AliExpress. Conozco chinos a los que les gusta la Semana Santa y la Feria, aunque son menos flamencos que los japoneses. En China viven 30 millones de católicos. Hay un sector que sigue la ortodoxia del Vaticano y otro no. El Papa Francisco lo está intentando unificar. Allí hay gente para todo. Sin embargo, los chinos sevillanos todavía no han fundado una cofradía. Todavía...