Elogio de Los Palacios

Aveces se habla del centralismo sevillano en otras provincias andaluzas. No es cierto. En Sevilla no existe tal percepción, sino que incluso se habla de que es perjudicada por la Junta. Probablemente, tampoco sea cierto. Ese centralismo, si existiera, sería por culpa ajena, ya que en otras provincias se dedican a copiar (en ocasiones mal) el modelo sevillano festivo en la Semana Santa y la Feria. Pero sí que existe un centralismo en la propia provincia de Sevilla, que parece limitada a lo capitalino. Sevilla no es sólo la capital. Sevilla son sus pueblos, según recuerda la Diputación, Y entre ellos hay uno muy importante: Los Palacios y Villafranca.

En estos días, por suerte para nuestros políticos, sólo se habla de fútbol. Gracias a la selección española, que aspira a ser campeona de Europa. En el triunfo ante Francia participaron como titulares dos futbolistas andaluces: Jesús Navas y Fabián Ruiz. Y ambos son naturales de Los Palacios. De donde también es natural Gavi, que posiblemente hubiera jugado si no hubiera sufrido una grave lesión en el España-Georgia, disputado en noviembre de 2023, que le ha apartado del fútbol desde entonces.

Es un gran éxito para Los Palacios y Villafranca tener en la selección de España a dos futbolistas palaciegos, y que exista un tercero que no fue por lesión. Nacido en la capital no hay ninguno. Además, la trayectoria de los tres jugadores es simbólica.

Jesús Navas, en el final ya de su carrera, es una leyenda viva para el Sevilla FC y para el fútbol español. Superó unos principios difíciles, hasta agigantarse y ganar títulos con su club y su selección. Ante Francia se agigantó: le habían señalado antes de empezar, pero respondió y se entregó hasta el límite.

Fabián Ruiz comenzó en el Real Betis y podría haber sido otro jugador de leyenda para los verdiblancos. Pero hoy en día es difícil resistir las tentaciones del dinero. Traspasado por 30 millones, se fue al extranjero. Primero al Nápoles y después al Paris Saint Germain. Es una figura del fútbol europeo, al que en España no se valora como merece, pese a su calidad y capacidad de sacrificio.

Gavi es otro ejemplo del andaluz que emigró, en su caso a Barcelona, donde despuntó como uno de los talentos de la cantera azulgrana. Debe ser otro jugador de leyenda, en los próximos años, si se recupera bien. La lesión le privó de disputar la Eurocopa, pero una parte del éxito es suya.

Los Palacios no sólo ha dado futbolistas. También al mejor escritor de la sevillanía de los últimos años. Joaquín Romero Murube fue adoptado por la capital, pero nació allí. Escribió Pueblo lejano, una joya literaria, que quizás estaría más valorada si el escenario no fuera Los Palacios.