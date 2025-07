El error de tirar la bandera de los toros

El autodenominado gobierno de progreso nos ofrece en TVE la retransmisión de los encierros de Pamplona, pero se niega a dar a una corrida de toros. En los marcos mentales de la izquierda actual se ahonda en una premisa absurda y falaz: los toros son de derechas, una fiesta relacionada con los sectores más conservadores, retrógrados, asociados por supuesto a la Iglesia Católica y, por lo tanto, el sanchista-progresista no debe acudir a ninguna plaza. Los encierros sí son admisibles. Se puede participar en ellos como en las procesiones porque son populares. Todas las manifestaciones populares se consienten porque no se puede ir en contra de la mayoría. ¡Así funciona esto y con estos bueyes aramos! Qué tremendo error el de la izquierda de tirar ciertas banderas y tratar de apropiarse de otras en exclusiva. Así se empequeñece, no crece, se divide y se autocondena a buscar apoyos poco deseables como ocurre en la actualidad. No es casualidad que ni Zapatero ni mucho menos Sánchez no hayan conseguido nunca una mayoría absoluta, cosa de la que pueden presumir Felipe González, Aznar y Rajoy. El PSOE tiró la bandera de los toros, cuando las hemerotecas están llenas de reconocidos socialistas en los tendidos. Y, por supuesto, de personajes bastante más a la izquierda. El tacticismo electoral también les recomienda usar poco la bandera nacional, solo a veces y a conveniencia, cosa absurda cuando debería hacerlo con la mayor naturalidad. Tampoco hace falta caer en las cargantes exhibiciones de un patriotismo hiperventilado.

La unidad nacional es otra bandera tirada, pese a ser netamente constitucional, pero que el manual del buen progresista identifica con los demonios del Ejército, el facherío, la Iglesia, la ultraderecha, etcétera. El ganadero Álvaro Núñez Benjumea cantó las verdades del barquero en TVE en plena retransmisión de los encierros: “Es maravilllosa la atención a los encierros, pero requerimos lo mismo para el toreo. Morante y Roca Rey pasan desapercibidos en Radio Televisión Española. Aquí no se habla de ellos. Reclamo más atención para el toreo durante el año”. ¡Gran par de banderillas de don Álvaro clavado en el hoyo de las agujas del plató especial de los San Fermines de la televisión pública! Aire saludable y fresco ante tanta estupidez, bobería y estulticia. Existe una izquierda acomplejada que tiende al sectarismo como hay una derecha acomplejada que tiende a pegarse el tiro en el pie. Hace falta más naturalidad, un criterio más limpio, más libertad, más conocimiento de las cosas y más grandeza.