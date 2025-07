España, ¿un país racista?

Recuerdo muy bien que poco antes de que Felipe González llegara al poder, el diputado gitano Juan de Dios Ramírez Heredia, de Puerto Real, dijo que España era un país claramente racista. Todo fue llegar Felipe a la Moncloa y el líder calé cambió de opinión como por arte de magia. España no puede definirse de forma categórica como un país racista, pero diversos estudios sociológicos señalan la existencia de actitudes y comportamientos fanáticos en distintos ámbitos. Investigaciones del CIS y del Instituto Elcano reflejan que una parte significativa de la población expresa prejuicios hacia minorías como los gitanos, los inmigrantes africanos o musulmanes. Sociólogos como Antumi Toasijé o Silvia Carrasco advierten que el racismo en España suele manifestarse de forma sutil, estructural o normalizada. Desde luego, si vemos estos días la televisión, leemos la prensa o seguimos las redes sociales, con lo de Torre Pacheco, nos miraremos al espejo y diremos con asco: “¡Eres un puto racista!”. Recto Mejode dijo hace unos días en su programa de Cuatro, en referencia a la paliza que le dieron al anciano de la localidad murciana, que para maltratadores de mayores, los españoles. Más que un ataque a los inmigrantes, lo de estos días es una clara embestida a los españoles. Cuidado por dónde anda a altas horas de la madrugada, que puede ser víctima de una cacería para aniquilar al clásico español, machista, de derechas, franquista y racista. No importa que el autor de la paliza al pobre murciano haya sido un inmigrante irregular: la culpa es suya. Sí, de usted, españolito folclórico que vota a la derecha, por odiar a los negros, marrones y amarillos. Bueno, con los amarillos parece que no hay problemas. Trabajan demasiado, en un país de siesta cochinera. ¿Cuándo duermen los chinos? Todo esto de Torre Pacheco se está utilizando políticamente de una manera miserable por todos los partidos políticos. En España, desde hace años, todo se utiliza políticamente. Y han jugado tanto a eso de que viene la extrema derecha, el franquismo y el nazismo, que el monstruo se ha despertado y ahora vivimos en un país donde da miedo vivir. ¿De verdad creen que esto les importa algo a los líderes de las distintas formaciones políticas del país? Un pimiento. No merecen ni el aire que respiran. No somos un país racista: nos va tan bien que ya no queremos pobres.